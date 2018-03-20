中老缅泰启动第68次湄公河联合巡逻执法

新华社昆明3月20日电（记者杨静）中老缅泰四国联合巡逻执法编队20日在中国关累港出发，开启第68次湄公河联合巡逻执法行动。

云南边防总队负责人介绍，中老缅泰四国共派出执法船艇八艘参加联合巡逻执法行动，联合编队采取分段巡逻与全线巡逻相结合的方式在中国关累港至老缅泰交界的金木绵水域开展巡航，全程500余公里。

行动期间，四国执法人员将在金三角等重点水域开展联合查缉、联合走访、治安形势调研等行动，重点打击湄公河流域涉恐、走私、贩毒、贩枪等跨境违法犯罪活动，共同分析研判湄公河流域治安形势和水文变化情况，全力维护湄公河国际航运安全。

此外，中老缅泰四国执法部门还将在泰国清盛开展涉湄治安信息交流和文体交流活动。

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