韩官员：文在寅拟5月访日参加中日韩领导人会谈

原标题：韩官员透露文在寅拟于5月上旬访日参加中日韩三国领导人会谈

[环球网报道 记者 王欢]韩国总统府高官3月21日透露，有关即将在日本举行的中日韩三国领导人会谈，韩国总统文在寅正在就5月上旬出席会议进行积极协调。日本时事通信社报道称，如果韩方能够确定文在寅的日程安排，这将是他2017年5月就任韩国总统以来首次访问日本。预计届时文在寅将会与日本首相安倍晋三举行日韩首脑会谈。

不过，上述高官同事表示，目前具体的日常安排仍在协商当中，还没有定论。韩方还需要考虑文在寅总统就任一周年纪念活动等一系列日程的安排。

报道称，鉴于朝韩将于4月底在板门店举行第三次首脑会谈，文在寅可能会在中日韩三国领导人会谈期间向中日两国介绍朝韩首脑会谈的相关情况。此外，鉴于美朝首脑会谈还有可能于5月底举行，中日韩三国领导人会谈被认为还将就朝鲜核问题等确认密切合作。

日本共同社3月20日报道称，多名外交消息人士3月20日透露，有关日本担任主席国的中日韩领导人会谈，日本政府已就5月上旬举行进入了最后协调阶段。日程以8、9两日为中心。与此同时，日本首相安倍晋三正在考虑于中日韩领导人会谈后，在时值《中日和平友好条约》签署40周年的2018年访问中国。安倍希望此举能最终促成通过首脑互访改善双边关系。

3月20日上午十三届全国人大一次会议闭幕后，国务院总理李克强在人民大会堂回答记者提问时表示，“一段时间以来，中日关系确实出现了改善的势头，安倍首相多次邀请我访问日本，我愿意在中日关系持续改善势头的氛围中，积极考虑今年上半年结合出席中日韩领导人会议正式访问日本”。

责任编辑：张岩