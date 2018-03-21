原标题：五角大楼称美国无力对抗高超音速武器 又扯上中俄

[环球网报道 记者 查希]最近又有美国人说无力对抗中俄，这回还是美国军方人物。据美国《商业内幕》网站3月21日报道，美国战略司令部司令约翰•海腾周二在参议院军事委员会听证会上表示，美国“没有能力”对抗高超音速武器。

约翰•海腾认为，美国不具备针对超音速武器的直接保护手段。

海腾说：“中国和俄罗斯都在积极发展高超音速的能力。”

他还说：“可能有人部署了这样的武器针对我们，但我们却还没有应对的能力。”他称，“威胁发动核报复”是美国面对这种武器的唯一保护手段。

此前，俄罗斯总统弗拉基米尔•普京发表国情咨文时介绍了最新型武器，并提及能够以20马赫以上的速度在稠密大气层中飞越洲际导弹飞行距离的“先锋”导弹。俄罗斯卫星网称，有专家认为，这种武器的出现将使美国整个反导系统形同虚设。

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