原标题：中国大陆访日游客2月猛增4成 日媒：春节因素推动
图为日本东京的樱花（2017年4月8日） 新华社记者马平摄
参考消息网3月22日报道 日媒称，日本国家旅游局3月20日发布的统计数据显示，2月访日外国游客人数同比大幅增长23.3%，达250.9万人次，创2月单月最高纪录。2017年中国的春节在1月，2018年在2月，在春节假期的影响下，2月中国大陆访日游客增加4成，推高了整体人数。
据《日本经济新闻》网站3月21日报道，从不同国家和地区来看，中国大陆游客最多，猛增40.7%，达71.64万人次。其次是韩国游客，增加18.1%至70.83万人次，台湾地区游客增加16.9%至40.09万人次，香港地区游客增加26.9%，达到17.85万人次。
报道称，由于春节因素，大陆游客增幅最高，新加坡和马来西亚游客的增幅分别超过30%。日本观光厅长官田村明比古在20日的记者会上表示，“1至2月的访日外国游客同比增加15.7%，持续坚挺增长”。
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