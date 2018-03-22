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白宫：特朗普将针对中国贸易签备忘录

白宫：特朗普将针对中国贸易签备忘录
2018年03月22日 08:04 环球网
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　　原标题 白宫：特朗普周四凌晨零点30分针对中国贸易签备忘录

　　[环球网快讯 记者 赵衍龙]美国国家公共电台当地时间3月21日报道称，白宫方面称，特朗普将在当地时间下午12：30（北京时间明日00：30）针对中国贸易签署备忘录。

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责任编辑：张岩

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