中日韩教育部长会议在日举行 韩方：正视历史真相

原标题 中日韩教育部长会议在日举行 韩方：应正视过去共同确立历史真相

[环球网报道 记者 王欢]中日韩三国教育部长会议3月21日在东京召开。会议汇总了协议文件，强调要进一步推进中日韩年轻一代交流项目以促进三国相互理解。日本共同社报道称，虽然韩国还提及历史认识问题，但这没有成为会上的议题。这是继2016年之后的第二届教育部长会议。中国教育部长陈宝生、日本文部科学相林芳正、韩国副总理兼教育部长金相坤出席了会议。

韩国副总理兼教育部长金相坤在会议开始的致辞中指出，通过正确的教育可以消除东北亚各种对立，能够面向未来前进。他进而指出，正视过去，跨越辛酸的历史前进至关重要。为了年轻人能够学习正确的历史认识及互相尊重的态度，应该共同确立历史真相。

在此之前的日韩教育部长会谈上，金相坤也要求纠正写明竹岛（韩国称：独岛）为“日本固有领土”的日本高中学习指导要领修订案。林芳正表示“正确理解本国领土很重要”，阐明了日本的立场。

协议文件中强调“为了培养为和平及繁荣作贡献的人才，三国必须深化教育领域合作”，协议表示助推2016年9月正式启动的中日韩大学校际交流项目“亚洲校园”，为将其扩大至东南亚各国等推进讨论。协议还表示考虑通过童话创作等致力于儿童等交流项目。

中日韩教育部长会议在2015年11月的三国首脑会谈上决定举行，首次会议于2016年1月在韩国首尔召开。下一届计划于2019年在中国召开。

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