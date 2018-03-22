中国驻马使馆高度重视翻船事件 要求加大搜救力度

中国驻马大使馆高度重视麻坡翻船事件 要求马方加大搜救力度

中新社吉隆坡3月22日电 (记者 赵胜玉)中国驻马来西亚大使馆高度重视麻坡翻船事件处理。中国驻马大使白天在事故发生当天已直接联系负责搜救工作的马海事执法局局长，要求马方加大搜救力度，想尽一切办法搜救失踪的中国船员，大使馆领事参赞刘东源已于22日抵达麻坡搜救指挥中心。

一艘载有16名中国船员的挖沙船21日在马来西亚麻坡附近海域倾覆，目前已造成1人死亡，12人失踪，3人获救。中国驻马大使馆确认，获救3人情况良好。

据了解，马来西亚搜救方向白天大使详细介绍了现场情况和搜救方案，表示现场搜救团队已在研究所有可行的搜救方案和办法，并已调遣专业潜水救援公司赶往现场参与救援，马海事执法局将全力以赴进行搜救。

白天大使同时也直接与马海军司令通了电话，提出搜救请求，马海军司令表示，将派遣海军专业潜水员共约20人携带专业水下切割工具，分别从海上和陆路连夜赶往现场参与搜救，抵达现场后即开始潜水搜救作业。

中国驻马来西亚大使馆领事参赞刘东源抵达麻坡搜救指挥中心后，立即开始与现场我领保官员和马方现场搜救指挥中心人员对接，开始协调配合督促搜救工作。

经了解，21日当地专业救援公司8名潜水员已经投入救援，将JBB RONG CHANG 8号船与拖船固定并向船舱输送空气。目前船体内仍有几处敲击声。

当下，马海军13名潜水员已从陆路到达麻坡，10名正从海路赶来。海军8名潜水员将携救援工具赴翻船现场。中国7名救援人员已抵达吉隆坡机场，搜救人员将尽快赶往事故地点。(完)

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