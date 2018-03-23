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中国使馆提醒谨慎前往马代首都 有效期至4月22日

中国使馆提醒谨慎前往马代首都 有效期至4月22日
2018年03月23日 02:59 新华网作者：朱瑞卿，唐璐
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　　原标题：中国使馆提醒中国公民谨慎前往马尔代夫首都

　　新华社马累3月22日电（记者朱瑞卿　唐璐）中国驻马尔代夫大使馆22日发布安全提示说，中国公民近期应谨慎前往马尔代夫首都马累及附近居民岛，赴旅游岛的中国公民应注意安全。

　　安全提示说，请在马中国公民和机构加强安全防范，避免前往人群密集场所。如遇紧急情况，请及时报警并联系中国驻马尔代夫大使馆。

　　安全提示说，如中国公民仍坚持前往马累及附近居民岛，有可能导致当事人面临较高安全风险，可能影响其获得协助的实效，因协助而产生的费用由个人承担。

　　本次安全提示有效期至4月22日。

责任编辑：霍宇昂

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