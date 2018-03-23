美国对中国征重税 美媒：中方复仇或从波音开始

原标题：反制美国对中国征重税 美媒：“复仇”将从波音开始！

[环球网报道 记者 查希]美国总统特朗普22日签署总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。特朗普在白宫签字前对媒体说，涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。当天早些时候，白宫官员在吹风会上说，涉及征税的中国商品价值大约500亿美元，但随后根据特朗普在发布会上的发言进行了修正。

美国媒体CNBC报道称，特朗普对中国征重税的行为将导致美国主要飞机制造商波音公司被“报复”。

CNBC称，如果中国对特朗普的行为进行回应，“复仇之路”或从波音这个股票市场的宠儿开始。

周四（22日），因为投资者担心发生贸易战，道琼斯指数下挫了390点，波音公司的股票也下跌了2%。

报道称，道琼斯指数中的那些公司中，没有比波音损失的更多。去年特朗普访华时，波音公司签署了价值370亿美元，共300架飞机的订单。

波音公司曾表示，从装配线生产出的喷气式客机中，每4架里就有1架由中国采购商购买。波音公司在中国这个世界上增长最快的航空工业市场中与欧洲的空中客车公司（AirBus）争夺份额，包括装配线。

报道称，在特朗普宣布要征税之后，波音公司就选择了保持沉默。但是，该公司CEO丹尼斯·慕兰伯2月15日曾表态：“这是我们一直密切关注的事，我们与政府和中国买家、中国政府之间都有很好的对话。面对中国，兼顾均衡是是很重要的。我们需要公平的贸易，平等的竞争。但是如果从一个飞机制造商的立场看，41000架新飞机中，有超过7000架在中国，它已经是世界上最大的市场了。”

2018年3月23日，商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。

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责任编辑：张建利