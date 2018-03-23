中国海警船今日巡航钓鱼岛12海里 系2018年第6次

原标题：中国海警船2018年第6次巡航钓鱼岛12海里 日成立官邸对策室
[环球网报道 记者 王欢]3月23日上午，中国海警船编队进入钓鱼岛12海里巡航，遭遇到日本海上保安厅巡逻船的警告和跟踪。日本政府还将首相官邸的情报联络室升级为官邸对策室。
日本NHK电视台报道称，日本第11管区那霸海保总部透露，北京时间23日上午9点本左右，3艘中国海警船组成编队依次进入钓鱼岛12海里巡航。9点40分左右，3艘中国海警船在钓鱼岛最大岛西北偏北12公里至21公里处海域继续巡航。那霸海保总部出动巡逻船，对中方公务船不断发出“警告”，并对中方船只进行跟踪和监视。
根据日方的统计，这是中国公务船进入2018年以来第6次进入钓鱼岛12海里巡航。
此外，据NHK电视台报道，中国海警船进入钓鱼岛12海里后，日本政府将设置在首相官邸危机管理中心的情报联络室，立即升级为了官邸对策室，负责对中方船只进行情报收集和警戒监视。
中国国家海洋局官方网站3月23日发布消息证实，2018年3月23日，中国海警2305、2501、2304舰船编队在我钓鱼岛领海内巡航。
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