美对华“宣战” 德媒：人们有何理由不支持中国？

原标题：美对华“宣战” 德媒：如非害怕再次被特朗普瞄准，人们有何理由不支持中国？

（《西德意志汇报》报道截图 标题：惩罚性关税，并非欧洲庆祝的好理由）

[环球网报道 记者 朱梦颖]“德国和欧盟出口商的喘息”，德国电视二台22日报道称，就在针对钢铁和铝制品征收的惩罚性关税正式生效前几个小时，美国已将欧盟和其他几个国家排除在外。美国贸易代表罗伯特·莱特希泽22日在参议院委员会上表示，“他决定要停止对这些国家征收关税”。除28个欧盟国家之外，也适用于韩国、阿根廷、澳大利亚及巴西。

所以，来自美国的威胁不复存焉？

“如果不是担心再次被特朗普瞄准，人们有何理由在此事上拒绝支持中国？”德国最大的地方性报纸《西德意志汇报》22日刊发题为“惩罚性关税，并非欧洲庆祝的好理由”的评论文章。文章认为，美国总统特朗普在惩罚性关税上“暂时”放过了欧盟，欧洲钢铁企业可为之高兴，但喘息（时间）也很短。

文章首先“讽刺”了特朗普一把。“特朗普除了发推特，还没有什么其他动作”，针对特朗普的批评人士乐于如此调侃。但文章认为，无论如何，特朗普还完全颠覆了世界经济，书写了世界贸易史。文章还写道：“或者，我们可以说，2018年，到了中国人呼吁捍卫世界自由贸易的时候了。”为了抗击来自美国的正面攻击，中国将特朗普的惩罚性关税视为贸易战声明，并呼吁世界其他国家反对美国。同一时刻，德国和欧洲在做什么？为自己欢呼，为自己拖延时间。

文章还分析了美国对华“贸易战”对欧洲产生的影响。文章认为，欧洲钢铁企业将可能会面临美国出口的损失，而对欧洲钢铁企业造成严重损害的可能是远东地区钢铁供应过剩。在中国钢铁进口减少的同时，欧洲市场上来自韩国和印度的廉价（钢铁）进口便会上升。文章还表示，这也是布鲁塞尔在与美国谈判时应考虑到的。“如果仅仅为了（免除惩罚性关税的）特殊待遇而谈判，甚至希望获得全球经济优势，让自己的经济赢得喘息机会，这是目光短浅。”

外交阶段性胜利？

文章还写道，德国和欧洲政客对此事的看法存在一个极大共识：特朗普基于国家安全为由的保护主义，在整个欧洲被视作违反了全球有效的世界贸易组织的规则。

文章还称，欧洲可以期待外交舞台的胜利，但不能忽视大局。如果不是因为害怕再次被特朗普瞄准，人们何有理由在此事上拒绝支持中国？“美国自我孤立，欧洲从长远来看必须更加倾向于东方。”

根据此前媒体报道，德新社22日指出，特朗普瞄准中国的事实日益明朗。美中之间已经紧张的关系可能因此而出现另一条裂缝。世界其他地区必须共同阻止贸易战。汉斯·博克勒基金会专家霍恩认为，即使欧盟现在单方面获得特朗普钢铝关税豁免，也只是短期效应。毕竟，对德国来说，中国是德国经济的重要出口市场。因此，企业代表警告不要以牺牲北京为代价寻求协议。还有德国专家认为，美国和中国之间的贸易冲突是危险的，美国破坏了自由主义和世界贸易体系。美国现在打击贸易大国中国，下一个可能是德国，因为德国也是对美顺差大国。特朗普可能对准德国的汽车行业。德国财经网22日则说，一旦特朗普贸易保护主义的病毒扩散，其他国家很快就会效仿。到头来，欧盟等也会受伤，“因此大家必须齐心协力阻击保护主义”。

责任编辑：张岩