马来西亚倾覆挖沙船致4死 死者或均为中国船员

原标题：马来西亚倾覆挖沙船遇难人数上升至4人

新华社马来西亚蔴坡3月25日电（记者刘彤 林昊）中国驻马来西亚大使馆25日说，倾覆挖沙船搜救工作中至今共发现9人，其中包括5名生还的中国船员以及4名遇难者，初步判断死者均为中国船员。截至目前，仍有9名船员失踪。

在当天举行的新闻发布会上，马来西亚海事执法局南部区域副主管沙尼法说，倾覆船只的舱内搜救工作已完成，未再发现生还者或尸体，因此决定停止安排潜水员入舱。

从25日开始，马方在水面和空中的搜寻将集中在以事发地为中心360平方海里内的水域。马方海事执法局、海警局、海军、消防局、救援公司等参与搜索，同时也请印度尼西亚方面协助。

中国驻马大使馆表示，23日获救的两名中国船员有一些皮外伤和肺部感染，目前恢复良好，有专门的医生对他们进行治疗。

一艘挖沙船21日在蔴坡附近海域倾覆，当时船上共有16名中国船员和2名外籍人员。事发当天，有3名中国船员获救、1名中国船员遇难，其余人员失踪。23日，搜救人员又救出两名中国船员。

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