新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

标准普尔总裁:美应和华专业对话 而非挥关税大棒

标准普尔总裁:美应和华专业对话 而非挥关税大棒
2018年03月26日 09:51 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：标准普尔总裁：美国应和中国专业对话，而不是挥关税大棒！

　　[环球网报道 记者 查希]“关税这样的大棒政策工具不会像与中国对话的方式这样长久有效。”在美国总统特朗普决定对中国出口美国商品征收600亿美元关税的时刻，美国知名评级机构标准普尔总裁道格拉斯·彼得森这样说。

　　美国媒体“CNBC” 3月25日采访了道格拉斯·彼得森。他说：“很明显，一方面中国市场是‘令人感到沮丧’的。但另一方面，美国单方面采取关税和贸易制裁的方式也不是正确的手段。”

　　彼得森认为，双面或多边的途径是必要的。他说：“你要和中国进行非常专业的对话，而不是一棒子打过去。”

　　相关新闻

　　中美贸易摩擦加剧

　　特朗普打响对华贸易战 系现代史上中美最大贸易战

　　解读分析

　　中美贸易战扰动全球市场 专家：一旦发生注定双输

　　七笔账反问美对华贸易战：捡了便宜还反咬中国

　　事件影响

　　中美贸易摩擦升级这些行业受冲击 最大输家是谁

责任编辑：初晓慧

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区