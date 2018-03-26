标准普尔总裁:美应和华专业对话 而非挥关税大棒

原标题：标准普尔总裁：美国应和中国专业对话，而不是挥关税大棒！
[环球网报道 记者 查希]“关税这样的大棒政策工具不会像与中国对话的方式这样长久有效。”在美国总统特朗普决定对中国出口美国商品征收600亿美元关税的时刻，美国知名评级机构标准普尔总裁道格拉斯·彼得森这样说。
美国媒体“CNBC” 3月25日采访了道格拉斯·彼得森。他说：“很明显，一方面中国市场是‘令人感到沮丧’的。但另一方面，美国单方面采取关税和贸易制裁的方式也不是正确的手段。”
彼得森认为，双面或多边的途径是必要的。他说：“你要和中国进行非常专业的对话，而不是一棒子打过去。”
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