日本外相会见林郑月娥 望香港解禁福岛农副产品

原标题：日本外相会见香港特首林正月娥 望香港解禁福岛农副产品

[环球网报道 实习记者 杨子晴]正在中国香港进行访问的日本外相河野太郎3月25日与中国香港特别行政区行政长官林郑月娥举行会谈。河野太郎在会谈中提出，希望香港方面能解除对日本福岛等5地农副产品进口的限制。

日本NHK电视台报道称，日本福岛核电站事故后，中国香港相继禁止进口福岛、茨城等5地的蔬菜、水果。对此，河野向林郑月娥表示，希望香港解除该限制，重启进口。林郑月娥回应表示，香港特区政府相关部门会与日本方面保持沟通，根据福岛最新情况采取适当对策。

报道称，为日本相关农副产品“进港”铺路，这是河野此次访港最重要的目的。因此，为表示福岛产食品已健康无害，河野还“以身作则”，并在25日早间前往香港福岛会津食品展示会进行试吃。

共同社报道称，中国香港限制进口的对象为福岛、茨城、栃木、群马、千叶5县的蔬菜和水果。河野希望通过为解除限制铺路以加强经济纽带。此举还意在促使在更大范围限制进口的中国内地放宽限制。除去出席国际会议等情况，这是日本外相约21年来首次访问香港。双方就在经济、旅游等各领域促进合作达成了一致。会谈后，河野向记者团强调，中国香港对日本而言将是越来越重要的伙伴。

不过，针对河野的请求，林郑月娥仅表示为了确保食品安全，必需采取有效措施，双方计划继续磋商。

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