中国第五批在韩志愿军烈士遗骸入殓仪式在韩举行

原标题：英魂将归国 第五批在韩志愿军烈士遗骸入殓仪式今在韩举行

[环球网综合报道]3月26日上午，中韩双方在韩国仁川举行第五批在韩中国人民志愿军烈士遗骸装殓仪式。本次举行入殓仪式的遗骸共20具。双方将于3月28日在仁川国际机场举行交接仪式。中国驻韩大使馆国防武官杜农一等中方代表出席入殓仪式。

韩联社称，这些遗骸于去年3月到11月间发掘于朝 鲜战争的主要战地，经身份鉴别确定为中国人民志愿军烈士遗骸。 根据今年2月1日中韩双方在北京磋商达成的共识，装殓仪式结束后，双方将于3月28日上午在仁川国际机场举行正式交接仪式，届时中国民政部副部长高晓兵和韩国国防部长官宋永武将出席交接仪式。

韩国国防部表示，宋永武长官亲自主持交接仪式是为释放韩中两国面向未来改善双边关系的积极信号，同时高度评价中国民政部过去5年为接收遗骸所付出的努力。此次遗骸交接完成后，中方将由新建的退役军人事务部接手相关工作。

韩国前总统朴槿惠2013年6月访华时，首次向中方做出归还韩战志愿军遗骸的提议。其后，韩国从2014年起将散葬在朝 鲜半岛停战线以南的志愿军遗骸归还中国。2014年韩方归还中方437具志愿军遗骸，2015年和2016年分别归还68具和36具，2017年送还28具。

在运送烈士遗骸的专机进入祖国领空后，中国空军多次派出战机为英烈魂归故里护航，祖国和人民以庄严的礼仪迎接烈士英灵回家。

责任编辑：张玉