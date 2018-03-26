美专家:特朗普对华贸易保护可能影响美国就业

原标题：美专家：特朗普政府采取对华贸易保护主义政策得不偿失

新华社休斯敦3月25日电（记者高路）美国圣托马斯大学休斯敦分校教授乔恩·泰勒日前接受新华社记者采访时表示，特朗普政府采取对华贸易保护主义政策得不偿失，负面影响昭然若揭。

美国总统特朗普日前签署备忘录，依据所谓“301调查”结果，拟大规模限制中国对美贸易和投资。

泰勒说，对从中国进口的商品大规模征收关税不利于中美关系，也将损害美国消费者利益；限制中国企业对美投资并购，则很可能对美国就业产生负面影响。

泰勒说，美国政府这一举动及其近来出台的多项措施，对两国主要合作领域造成损害，这不是大国关系应有的发展局面。

他表示，保护主义和经济孤立是得不偿失的。过去多年来，全球化在全球范围塑造了一体化的供应链，一味提高关税是对全球化进程的无视和无知。美国提高关税的结果是削弱美国产品出口竞争力，而不是增强竞争力。

泰勒还说，限制中国投资会使美国工人就业受到影响。例如，中国在得克萨斯州有不少投资，这些投资如果转到其他国家，美国将流失就业机会。

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责任编辑：桂强