美前财长：中国即便不反击 贸易战美国也得不偿失

原标题 美国前财长：中国即便不反击 贸易战美国也得不偿失
参考消息网3月27日报道 港媒称，美国前财长、经济学家萨默斯表示，美国钢铁使用行业工人数量是钢铁生产行业的40倍，特朗普关税计划的弊端远远大于收益。萨默斯曾在克林顿时期任美国财长，他认为特朗普采取的是不审慎的公共政策，有点像用自残的方式来威胁他人。
据香港《经济日报》3月26日报道，特朗普的关税计划继续遭到经济学界的抨击。
在24日北京举行的“中国发展高层论坛”期间接受采访时，美国经济学家萨默斯称，美国钢铁使用行业所雇佣的工人数量，是钢铁生产行业工人数量的40倍，特朗普的关税计划的弊端远远大于收益。
报道称，3月初特朗普签署关税决定，对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，3月23日生效。欧盟、澳大利亚、加拿大、墨西哥、阿根廷、韩国和巴西获得豁免，有效期至5月1日。
报道称，中国不仅没出现在豁免名单中，上周特朗普又根据301调查结果宣布向至少500亿美元中国商品征收关税的计划。
萨默斯认为这并不是“审慎的公共政策”，“有点像‘停下！否则我要开枪打自己的脚了’这种策略”。
他还提到，至于关税计划会对中国带来多大程度的冲击尚不清楚，但是很明确的一点是，即便没有中国的反击，这也会伤害美国经济。
特朗普22日宣布，计划对至少500亿美元的中国进口商品征税，覆盖约1300类商品。美国贸易代表办公室（USTR）称，将在15天内公布针对的商品清单。
中国随后宣布，对30亿美元美国产品征税。萨默斯认为，中方这30亿美元的回击，可能仅仅是针对美国最初宣布的钢铁和铝关税计划，对于美方的其他行为，中方真正的措施尚未拿出。
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