新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

教育部部长陈宝生会见韩国副总理兼教育部长官

教育部部长陈宝生会见韩国副总理兼教育部长官
2018年03月27日 13:10 新华网作者：国际部
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：教育部部长陈宝生会见韩国副总理兼教育部长官金相坤

　　新华社首尔3月27日电 3月26日，教育部部长陈宝生访问韩国教育部，与韩国副总理兼教育部长官金相坤举行会谈。

　　陈宝生积极评价中韩两国教育交流取得的成果，表示希望双方加强沟通协调，通过推进高等教育政策对接、职业教育合作、青少年体育交流等领域交流，传承中韩世代友好。

　　金相坤欢迎陈宝生到访，表示愿与中方相向而行，携手进一步深化两国教育合作。

　　随后，两国教育部长见证了中国教育部考试中心与韩国教育课程评价院合作协议的签署。

　　在韩期间，陈宝生还访问了汉阳大学，接受该校名誉博士学位，面向该校师生发表了题为“携手共进　谱写中韩教育合作新篇章”的演讲，并考察全球首家孔子学院——首尔孔子学院。

责任编辑：初晓慧

长官韩国陈宝生
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区