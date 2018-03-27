教育部部长陈宝生会见韩国副总理兼教育部长官

原标题：教育部部长陈宝生会见韩国副总理兼教育部长官金相坤

新华社首尔3月27日电 3月26日，教育部部长陈宝生访问韩国教育部，与韩国副总理兼教育部长官金相坤举行会谈。

陈宝生积极评价中韩两国教育交流取得的成果，表示希望双方加强沟通协调，通过推进高等教育政策对接、职业教育合作、青少年体育交流等领域交流，传承中韩世代友好。

金相坤欢迎陈宝生到访，表示愿与中方相向而行，携手进一步深化两国教育合作。

随后，两国教育部长见证了中国教育部考试中心与韩国教育课程评价院合作协议的签署。

在韩期间，陈宝生还访问了汉阳大学，接受该校名誉博士学位，面向该校师生发表了题为“携手共进 谱写中韩教育合作新篇章”的演讲，并考察全球首家孔子学院——首尔孔子学院。

责任编辑：初晓慧