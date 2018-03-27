商务部长:中印“龙象共舞”有利于本地区稳定繁荣

原标题：商务部部长钟山：中印经贸合作“龙象共舞”惠及全球经济

新华社新德里3月27日电（记者赵旭）正在印度访问的中国商务部部长钟山日前接受《印度教徒报》专访时指出，中印两国实现经贸合作“龙象共舞”，不仅符合两国和两国人民的根本利益，也有利于本地区乃至全球的稳定和繁荣。

钟山表示，中国和印度互为重要邻国，同为发展中大国和主要新兴市场国家，双方将共同落实好两国领导人关于加强经贸合作的重要共识。

钟山指出，近期美国发起“232调查”和“301调查”是单边贸易保护主义做法，采取相关贸易限制措施不仅损害正常国际贸易秩序，还将对多边贸易体制造成严重损害。对于中印两国来说，维护多边贸易体制权威性和有效性，符合两国共同利益。两国同为世贸组织重要成员，在世贸组织框架下一直保持密切合作。

钟山表示，中印双方共同认为，面对逆全球化思潮蔓延、保护主义抬头，双方将加强沟通和立场协调，继续对外发出支持多边贸易体制的积极信号，共同维护发展中成员的利益。

钟山和印度商工部长普拉布26日在新德里共同主持召开中印经贸联合小组第11次会议，探讨深化两国经贸务实合作。

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