美拟限制本国通信企业用外国产品 日媒：瞄准中企

原标题 日媒：美拟限制本国通信企业使用外国产品 瞄准中国企业

参考消息网3月28日报道 日媒称，美国联邦通信委员会（FCC）3月26日公布了有关禁止美国国内通信企业使用构成安全保障方面威胁的外国企业产品的限制规定的方案。禁止对象企业将在今后敲定，但很可能瞄准中国企业。

据《日本经济新闻》网站3月27日报道，美国联邦通信委员会主席阿基特·帕伊表示，新限制方案准备提交4月17日的公开会议进行讨论。将在包括帕伊在内的5名委员投票之后引入方案。

报道称，方案中的限制对象是接受美国政府补贴的通信公司和系统公司。将禁止使用存在安全风险的外国企业的产品。联邦通信委员会高官26日针对禁止对象表示，将参考美国国防部禁止使用2家中国公司产品的做法。

报道分析称，美国政府和国会基于安全保障方面考虑，正在加强对中国的警戒。

责任编辑：张岩