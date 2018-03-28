印媒：印中将制定合作路线图 推动双边贸易

原标题中印合作寻“龙象共舞”！印媒：印中将制定贸易合作路线图

[环球时报综合报道]“印中贸易部长用一顿早饭打破寒冰”，印度《一周》杂志27日以此为题报道称，有关洞朗对峙的话题可能还在升温，但在首都新德里，印度商工部部长普拉布正努力说服到访的中国商务部部长钟山推动双边贸易发展。印度报业托拉斯援引该国商工部的消息说，印中已经同意制定一份带有清晰时间线的路线图，以可持续的态度推动双边贸易。

此前一天，钟山和普拉布在新德里共同主持印中经贸联合小组第11次会议，会谈的主题包括双边贸易、区域全面经济伙伴关系等议题。《一周》杂志称，印中经贸联合小组会议是两国最长久的对话机制，从1962年印中边界冲突发生后就存在。而此次两国会谈中最重要的问题就是印度对华贸易不平衡。印度报业托拉斯27日报道说，印度对华贸易赤字去年4月到10月为367.3亿美元。

普拉布在会谈后说，“虽然我们与中国有巨大贸易赤字，但双方同意，应该应对这一问题，中国将准备一份减赤路线图”。钟山则表示，坦诚和富有成效的贸易问题磋商，可以成为经济增长的助推器，不但有利于中印，也有利于整个地区。

根据中国商务部网站26日的新闻稿，钟山在与普拉布会谈时表示，2017年双边贸易额达844亿美元，比上年增长20.3%，创历史新高，中国继续保持印度最大贸易伙伴。中国自印进口增长近40%，双边贸易更趋平衡。钟山27日在接受《印度教徒报》专访时说，中印两国实现经贸合作“龙象共舞”，不仅符合两国和两国人民的根本利益，也有利于本地区乃至全球的稳定和繁荣。

印度商工部27日发表声明称，印方在会上提出对两国贸易赤字的担忧，并请求中国加大印度商品和服务的市场准入力度。声明说，印中两国同意制定中长期路线图，确定具体的步骤和时间线，以平衡和可持续的方式促进双边贸易增长。根据声明透露的内容，中方将加快对印度农产品的市场准入审批。双方重申，将共同促进医药领域的双边贸易，包括解决印度药品出口中国市场的问题。

《一周》杂志评论说，随着美国不断对中国贸易施压，中国正寻求与印度及其他地区国家合作。在此背景之下，印中经贸联合小组会具有十分重要的意义，两位贸易部长的早餐对话，可以说是破冰之举。早餐之后，普拉布和钟山都展露信心：中国将加大对印度投资者的市场准入，中国也将投资印度，建设工业园区。普拉布说，印度可能不久派贸易代表团访华。“印度将学习和借鉴中国设立经济特区的经验，重点推动双方产业园区项目合作，欢迎中国企业赴印投资，扩大在印市场份额。”

责任编辑：张岩