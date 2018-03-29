WTO总干事:若中美贸易战打响 世界经济或急剧萎缩

原标题：WTO总干事：如果美中贸易战全面打响，世界经济增长可能急剧萎缩

[环球时报驻美国特约记者 萧强 环球时报记者 白云怡 王逸 赵雨笙]“如果美中贸易战全面打响，将对全球经济产生严重影响”“美中贸易交战，亚太国家将遭池鱼之殃”……中美贸易战的严重后果让各方忧心忡忡。彭博社28日称，美国贸易代表莱特希泽最早将于当天公布对中国产品的制裁清单。白宫高级贸易顾问纳瓦罗说，该清单将主要聚焦“中国政府希望力推的高科技行业”，即“中国制造2025”所确定的行业。

彭博社称，莱特希泽此前曾表示将在4月6日前公布一份建议制裁清单，不过他最早可能在3月28日采取行动。清单公布后，将有30天的“公示期”，期间公众可对此发表看法，政府也将举行公开听证会。报道援引纳瓦罗的话称，特朗普政府针对中国的关税调整措施将集中在“中国政府希望力推的高科技行业上”。他表示，该清单将与中国在其“中国制造2025”战略中所确定的行业保持一致。“在我看来，中国如此公开地发布这个到2025年的计划，基本等于告诉世界，‘我们将主宰未来每一个新兴产业，而你们的经济将不会有未来’……这些行业包括人工智能、机器人和量子计算。”

彭博社称，中国政府2015年发布的“中国制造2025”计划重点支持信息技术、高端机械与机器人、航空航天、海洋装备与船舶、先进轨道交通、新能源汽车、电力、农业机械、新材料、生物医药等10个行业的发展，推动中国成为一个先进的制造业强国。2017年，中国还单独发布了人工智能发展战略。

中美贸易战硝烟渐近，各方忧心忡忡。世界贸易组织（WTO）总干事阿泽维多28日接受英国广播公司（BBC）采访时表示，如果美中贸易战全面打响，将对全球经济产生严重影响，世界经济增长可能急剧萎缩。他说，全世界都在目睹这场贸易战的先声。中美贸易战对全球经济的影响程度和扩展速度取决于涉及的内容，“如果只限定在钢铝产品，是一种情况。如果涉及成千上万种产品，又是另一种情况。但无论如何，贸易战都是大事。”阿泽维多坦言，中美贸易冲突是世贸组织23年历史中面临的最困难时刻之一，“即使不是最棘手的，也是最棘手的之一”。

“美中贸易交战，亚太国家将遭池鱼之殃。”《华尔街日报》28日称，从日本的电子产品到澳大利亚的铁矿石，整个亚太地区经济都依赖于向中国这个大市场供应部件和原材料。正因为如此，亚太地区各国担心中美贸易冲突的潜在升级或令它们遭受池鱼之殃。东京瑞穗研究所贸易专家菅原淳一认为，大家克服各种困难建立了WTO体系，以规则为基础提出解决方案，美国曾是这方面的带头者，“即使美国现在通过单边行动取得了成果，日本也不得不反对，因为日本支持保护多边自由贸易”。

《金融时报》28日称，使用“贸易战”一词对中美双方的政治议程都有利，但这种叫法为时过早，目前的炮火齐鸣依然可能以谈判告终。文章称，美国对中国产品增税的策略不会达到预期效果，它将抬高国内物价，破坏就业机会。“如果中国坚决拒绝在贸易和产业政策上妥协，我们将不得不退回堡垒。”

如何阻止全面贸易战爆发？美国彭博新闻社28日称，美中都需要以一种体面的方式坐下来谈。途径已经存在，就是两国之间的机制化沟通渠道——全面经济对话。美国有线电视新闻网（CNN）28日称，据美国财政部消息，因为减税政策导致的财政亏空，美国政府本周需要在市场上发售国债筹资3000亿美元来保持财政平衡，“在美中贸易战前夕，这是一个尴尬的时刻”。

“对华关税大棒正戳中美国自身痛点：自家的孩子”，《国会山报》27日以此为题发表美国服装鞋类协会主席、CEO赫尔芬贝恩的文章。文中称，美国市场上约41%的服饰类商品和约74%的鞋类商品来自中国，针对这类商品征税无异于对美国自己人开刀。“在美中贸易的某些领域占了劣势而对中国征收惩罚性关税，最终只会是搬起石头砸自己的脚。这就如同发现儿子犯了错误后你却去惩罚女儿一样，糊涂而无知。”

责任编辑：初晓慧