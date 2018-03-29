欲了解西藏基建工程进展?印希望中国分享水文信息

原标题：想了解西藏基建工程进展？印度希望中国分享水文信息

[环球时报驻印度特约记者 云天明]中印跨境河流专家级机制第十一次会议于26日至29日在中国杭州举行。印度媒体28日纷纷报道称，中方可能时隔一年恢复向印度提供雅鲁藏布江和苏特莱杰河水文数据。在28日的中国外交部例行记者会上，外交部发言人陆慷就该问题表示，中方愿继续本着人道主义精神以及对发展中印关系的良好意愿，通过既有渠道与印方开展水文报汛等合作。

《印度时报》网站28日报道，一支印度水资源部专家组成的工作组正和中国同行在杭州举行会议，主题包括如何重启于去年9月暂停的布拉马普特拉河上游（雅鲁藏布江）水文数据共享项目。报道称，这一会议回顾了此前中印跨境河流专家级机制会议的进展，强调了两国在水文信息共享及危机管理方面的一系列合作，特别是位于印度西北部的印度河最大支流苏特莱杰河及布拉马普特拉河的上游汛期水文数据。印方称，中方往年在每年5月15日至10月15日向印方提供相关数据。但去年9月，中方没有提供雅鲁藏布江汛期水文数据，理由是西藏相关地区水电站建设以及水文数据收集系统升级。

尽管中方十多年来持续向印度提供相关水文资料，但印方一直担心受制于人。特别是去年中方暂停提供水文数据恰逢中印洞朗对峙事件刚刚结束，有印度舆论认为这是中方的报复行为。此外，印方还时不时担心中国在雅鲁藏布江的水利工程影响其下游水源。

有分析认为，印度对雅鲁藏布江水文数据的需求迫切，不仅因为这直接关系到相关流域的防洪工作，印方更关注的是通过相关数据的收集，了解西藏基建工程的进展。去年，雅鲁藏布江峡谷因地震引起山体滑坡导致水流浑浊，印媒曾炒作中国“搞基建工程”。

责任编辑：初晓慧