原标题： 这个国际性大赛，问卷中公然出现“两个中国”！
[环球网综合报道]据共青团中央微博3月29日消息，有网友举报，在参与美国数学建模大赛时收到官方发来调查问卷。在问卷中，国籍一栏竟出现了两个中国：一个中华人民共和国，一个“中华民国”。
微博称，该比赛是由美国数学及其应用联合会主办，是全球唯一的国际性数学建模竞赛。
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