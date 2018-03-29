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这个国际性大赛 问卷中公然出现“两个中国”

这个国际性大赛 问卷中公然出现“两个中国”
2018年03月29日 13:05 环球网
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　　原标题： 这个国际性大赛，问卷中公然出现“两个中国”！

　　[环球网综合报道]据共青团中央微博3月29日消息，有网友举报，在参与美国数学建模大赛时收到官方发来调查问卷。在问卷中，国籍一栏竟出现了两个中国：一个中华人民共和国，一个“中华民国”。

　　微博称，该比赛是由美国数学及其应用联合会主办，是全球唯一的国际性数学建模竞赛。

责任编辑：初晓慧

问卷国际性大赛
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