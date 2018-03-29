这个数据戳破美限制中国投资真相 制裁大棒将空挥

原标题：一个数据戳破美国无理限制中国投资的真相！

[环球时报-环球网报道 记者 倪浩]一则数据让美国高举的制裁大棒将“无的放矢”，发力之后，必然是徒劳空挥。

3月29日，《环球时报》记者从中国商务部获取的信息显示，2017年中国对美国非金融类投资仅有78亿美元，占据去年中国全部对外投资额1200亿美元的6.5%，这项权重在中国对外投资的大局中显得无足轻重。

而与此对应的是，美国政府近期拟动用紧急法案限制中国投资，美国财政部部长、商务部部长亦先后表态。但据联合国《全球投资趋势监测报告》，美国2017年吸引的外资为3100亿美元。由于美国去年对中国投资的种种”阻挠“，已经降至78亿美元的中国对美投资已显得微不足道。数据衬托之下，美国的强硬更加显得大而无当。

商务部新闻发言人高峰在3月29日的新闻发布会上对此也予以回应，他强调说，中方有底气、有信心应对任何贸易投资保 护主义的做法。

29日的发布会上，中国商务部还公布了另一项数据，显示出中国作为一个顺差大国的另一个身份：一个服务贸易的逆差大国。

数据显示，2018年前两个月，中国服务进出口额达到8111亿元人民币，其中出口2659亿元，进口5451.8亿元。《环球时报》据此计算，前两个月中国在服务贸易的逆差高达2792亿元人民币。

去年9月份，中国商务部新闻发言人高峰曾称，美国是中国服务贸易逆差最大的来源国，2016年已达到523亿美元。另据一项数据显示，2017年中国超过日本成为美国第5大服务出口国，贡献了美国服务顺差的7.18%。中国不但是美国服务出口增长速度最快的国家，也已成为美国最大的贸易顺差国家。美国因此从中获得大量利润。

一位专家告诉《环球时报》记者说，在服务贸易上，美国官方对外从来不提供数据，从而无法完整获知美国贸易的整体状况。美国媒体通常引用的数据显示，2017年美国全球贸易逆差达到5660亿美元，其中3750亿美元来自中国，覆盖了美国所有逆差的三分之二。但这种计算口径被上述中国专家指出为错误数据，“按美国商务部的数据，货物贸易上美国的逆差实际为7900亿美元，而不是5660亿元，来自中国的逆差权重显然没有那么大。如果计算上美国对中国存在巨额的服务顺差，那么整体上来自中国的逆差并没有那么夸张。”

事实上，中美对于两国间的贸易数据的统计口径一直存在差异，中国商务部部长钟山在2018全国两会上说，美国官方统计的对华贸易逆差被高估了20%左右，2017年则被高估21%。据一些媒体，这种高估数额可能高达1000亿美元之巨。

即使如此，美国总统特朗普仍要求中国在2018年减少贸易顺差1000亿美元。

那么，中国到底是怎么成为一个贸易顺差大国的呢？中国商务部在其新闻微信公众号文章当中，对此进行了剖析。文章指出，在全球化背景下，中国成为世界工厂，包括美国在内的外国企业迁移到中国，然后再由中国出口到美国，而出口额在统计上被计入了中国的外贸顺差。根据商务部发布的《关于中美经贸关系的研究报告》显示，2017年中国货物贸易顺差的57%来自这些外资企业。另外，中国货物顺差的59%来自加工贸易，即中国从加工贸易中只赚取少量加工费，而美国从设计、零部件供应、营销等环节获利巨大。

美方通过大量进口源自中国的低成本劳动密集型产品，大大降低了美国人的消费成本，改善了美国消费者的福利，宏观上有利于美国抑制通货膨胀。跟中国做生意，美国人民一点也不吃亏。

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责任编辑：初晓慧