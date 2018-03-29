美加紧到南海岛礁所谓自由航行 国防部回应14个字

原标题：国防部回应中美两军关系：望远能知风浪小，凌空始觉海波平

[环球网综合报道]3月29日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校回答记者提问。

问：最近一个时期， 美国海军似乎加紧了对中国南海所辖岛礁的所谓自由航行行动。请问中国军方将如何应对美军未来类似行动的挑战？ 这一行动发生在美国总统签署针对中国产品600亿美元关税备忘录次日。请问发言人如何看待目前中美两军关系？

答： 发展健康稳定的中美两军关系是两国元首的重要共识所在，是中美两国两军的共同利益所在，是广大国际社会的普遍期待所在。中国军队高度重视两军关系，同时坚定捍卫国家的主权安全和发展利益。历史和现实证明，发展两军关系既要看到各自的当前利益， 更要看到共同的长远利益； 既要有从一时一事做起的细致，也要有仰望星空的情怀；既要在顺利发展时抱有忧患之心，也要在遭遇困境时看到希望之光。正所谓，“望远能知风浪小，凌空始觉海波平。”我们希望美方与中方相向而行，共同把握两国两军关系发展的大势，努力把两军关系打造成为两国关系的重要稳定因素。

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