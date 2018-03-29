原标题：国务委员兼外交部长王毅将访越：加强双方战略沟通

[环球网综合报道]2018年3月29日外交部发言人陆慷主持例行记者会。部分内容如下：

应越南政府邀请，国务委员兼外交部长王毅将于3月30日至4月2日率团出席大湄公河次区域经济合作第六次领导人会议并对越南进行正式访问。

应国务委员兼外交部长王毅邀请，瑞士联邦委员兼外交部长卡西斯将于4月2日至4日访华并举行中瑞首轮外长级战略对话。

问：请问王毅国务委员兼外长此次出席大湄公河次区域经济合作（GMS）领导人会议有什么安排？

答：GMS是大湄公河次区域经济合作的重要平台，多年来为次区域各国发展做出了积极贡献。王毅国务委员兼外长代表中国政府出席此次会议，体现了中方对促进次区域合作、发展同次区域国家友好关系的重视。王毅国务委员兼外长将出席闭门会议、大范围会议、工商峰会等主要活动，同与会领导人举行双边会见。

王毅国务委员兼外长此次与会将致力于深化次区域国家间政治互信、睦邻友好和互利合作，推动次区域合作迈向更高水平。

问：王毅国务委员兼外长此时访问越南有什么目的？

王毅国务委员兼外交部长此行是中国新一届政府产生后，中国领导人首次访越，体现了中方对发展两国关系的重视。中越关系持续向好发展。

访越期间，王毅国务委员兼外长将同越南主要领导人会见，同范平明副总理兼外长举行会谈，进一步落实习近平总书记、国家主席访越成果，加强双方战略沟通，促进各领域互利合作，进一步推动中越全面战略合作伙伴关系向前发展。

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