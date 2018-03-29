原标题：国防部：“金龙-2018”中柬联训向反恐领域拓展

[环球网综合报道]3月29日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校回答记者提问。

3月29日下午，国防部举行3月例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校回答记者提问。图为现场播放“金龙-2018”联合训练照片。李爱明 摄

记者：有媒体最近报道，中国和柬埔寨两国军队近500名官兵近日在柬埔寨举行了“金龙-2018”联合训练。请介绍此次联训的情况。

任国强：3月17日开始，以“联合反恐训练和人道主义救援”为主题的“金龙-2018”中柬两军联合训练在柬举行。

“金龙-2018”联合训练是落实两国两军高层领导关于加强两军务实合作共识的具体举措。此次联训适逢中柬两国建交60周年，双方高度重视，就联训的筹划组织进行了密切沟通配合。与2016年首次“金龙”联训相比，此次联训向反恐领域拓展，主要有四个特点：一是参训兵力规模更大，双方共496人混编同训。二是课题更加贴近实战，有反恐技战术、人道主义救援等4个科目。三是出动装备更加多元，步战车、旋翼无人侦察机、运输直升机等多种武器装备参演。四是投送方式更加立体，采取铁路、海运和空中等多种方式，直升机分队远程跨境投送。演习期间，中方参演分队官兵还为当地群众提供免费医疗服务，并向驻地附近村民和学生捐出19.4万件（套）援助物资，包括食品、药品、学习用品等。

双方对此次联训成果表示满意。中方重视发展与柬埔寨军队的友好合作关系，愿同柬方共同努力，深化双方务实合作，为维护地区和平安宁多做贡献。

“金龙-2018”开训仪式现场，参演官兵整齐列队。

双方官兵展开分队反恐战术训练。

双方官兵开展轻武器交流教学。

双方官兵进行混编反恐战术训练。

侦测毒剂教学训练。

责任编辑：霍宇昂