哪些中国企业会上美贸易战打击清单？这6家被盯上

原标题：哪些中国企业会上美国贸易战打击清单？这6家已经被盯上！

英国《金融时报》报道截图

[环球网综合报道]日前，美国宣布每年对最多达600亿美元的中国进口商品征收关税的计划，并有消息称征税清单28日会公布，但却迟迟不见踪影。“这使中国企业纷纷猜测自家产品是否将出现在华盛顿的清单之上”，英国《金融时报》如是称。在3月29日题为《哪些中国企业会上美国贸易战打击清单？》的文章中，《金融时报》透露已经有6家企业被视为“眼中钉”，作为来自中国的“不公平”竞争如何使美国吃亏的例证。

文章称，美国贸易代表办公室已经把“航空航天、信息和通信技术、机械”列为将要征收关税的行业。预计4月初将公布更多细节，不过白宫已经在一份200页的报告中提到了一些中国企业的名字。根据美方的报告，对美构成“最大威胁”的包括以下这6家中企：

美的集团（Midea Group）、中国化工（ChemChina）、中国中车（CRRC Corp）、中国商飞（Comac）和中国航空工业集团（Avic）、清华紫光（Tsinghua Unigroup）。

报道称，分析人士认为，这些关税背后隐藏着白宫一个更广泛的目标，即破坏“中国制造2025”（Made in China 2025）战略。对此，白宫高级贸易顾问纳瓦罗更是“直言不讳”，他在接受彭博社采访时称，该清单将主要聚焦“中国政府希望力推的高科技行业”，即“中国制造2025”所确定的行业。

针对美国近期在对华经贸问题上采取的一系列举措，中国商务部发言人高峰今日表示，美方的行径开启了非常恶劣的先例，对中国产品征税，这是公然违反世贸组织规则，把多边贸易体制完全抛在脑后，是对多边规则的蔑视和践踏。中方将采取一切适当的措施，坚决捍卫国家和人民的利益。希望美方悬崖勒马，否则我们将奉陪到底！

责任编辑：霍宇昂