楼继伟批美:将国内问题引向国际是民粹主义炒作

原标题：楼继伟批美国搞贸易战：将国内问题引向国际 是民粹主义炒作！

[环球网综合报道]针对中美经贸关系，全国社会保障基金理事会理事长楼继伟日前表示，中美两国都面临着国内难题，应该主要靠结构性改革来解决。同时，由于所处的国际地位不同，中美对外部世界观察的角度会不同，采取的政策也会不同，但都应当承担起积极的外部责任。

3月27日，楼继伟在由中国经济50人论坛主办的“2018中美圆桌研讨会”上发言，全国社保基金理事会网站29日发布了讲话全文。楼继伟在谈到贸易战时称，美国最近掀起的贸易战，当然我认为是打前哨的，是虚张声势还是真打也不清楚，反正现在已经开始。

楼继伟表示，首先，理论上美国现政府是站不住脚的，而且会对自己的利益造成损害。巨额的逆差是自己的政策造成的，居民储蓄率过低和财政赤字过大，在滥用发钞国的特权。同时，又借此将国内视线引向国际，是民粹主义炒作。

其次，美国应当拥抱全球化，包括合作应对气候变化等国际议程。全球化和技术进步当然也会造成结构性失业和收入分配不公，这需要通过结构性改革和政策解决。自己的问题自己解决，中国现在就这么在做。

最后，美国应当平等待人，有事情可以磋商、讲道理。如果动辄诉诸贸易战或使用大棒，对中国是无效的，而且也是无礼的。。。美国有些做法确实没有道理。中国人的看法，对不懂孔夫子的人，不必温良恭俭让。应当以其人之道还治其人之身，这是孙子兵法的至理名言。如果美国逼迫中国违反入世承诺，那我们就没有办法了，只能以牙还牙。

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责任编辑：初晓慧