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去年到访南非中国游客减少17% 签证或为主要阻力

去年到访南非中国游客减少17% 签证或为主要阻力
2018年03月31日 05:58 中国新闻网
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　　原标题：2017年到访南非的中国游客减少17% 签证或为主要阻力

　　中新社约翰内斯堡3月30日电（记者 宋方灿）据南非统计局公布的数字，2017年到访南非的中国游客为9.7万人，比2016年下降了17%。南非旅游部部长哈内科姆30日表示，造成这种持续下滑趋势的主要原因是南非严苛的签证制度。

　　旅游业是南非一个重要的产业，为南非贡献了4000亿兰特（约合340亿美元）的收入，占到国内生产总值的8%，被南非政府视为未来驱动经济增长和减少失业率的一个重要产业。分析机构认为，到2028年，南非的旅游产业的收入将达到5986亿兰特，占到国内生产总值的10.1%。

　　不过，据南非统计局公布的2017年海外游客入境数据，亚洲国家到访南非的游客下降了3.3%，其中中国下降的比例最大，降幅达到了17%，从2016年的116946人减少到了97069人。欧洲仍是南非海外游客的主要来源地，人数接近总入境游客的三分之二。

　　南非旅游部官员分析认为，根据现行的签证政策和申请流程，中国游客到访南非并不免签，也不能落地签，同时夫妻单方携带儿童入境时还要开具证明等，也造成不便，让很多中国和印度以及尼日利亚等人口大国的游客望而却步。

　　哈内科姆30日在接受采访时表示，南非的内政部门已经注意到并在改善这个问题，推出了在线签证申请方式，并且尽可能地缩短国外游客入境的流程。

　　“当然了，对我们最有利、最简单易行的帮助就是让来自特定国家的游客可以免签进入。”哈内科姆说。他还透露，南非旅游部为此和内政部与外交部进行了讨论，希望给予更多国家来短期旅游的游客签证豁免。他举例说，在给俄罗斯游客免签后，去年该国游客激增了57%。

　　哈内科姆还指出，南非的旅游业有巨大的发展潜力，将力争到2021年吸引海外游客增长4成。他表示，南非希望届时能够吸引额外的500万游客，其中400万为海外游客，100万为本国假日期间的游客。（完）

责任编辑：刘光博

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