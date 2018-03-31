这家中企产品销往150余国 唯独被美国挡住

原标题：销往150国，这家中企却被美国挡住

[环球时报记者 赵觉珵]美国政府近期以“不公平贸易行为”指责中国并举起贸易大棒，但实际情况是，美国正在用不公平手段对待中国的高科技企业。“同方威视的安检产品销往全球150多个国家和地区，唯独在美国的销售量几乎微乎其微”，同方威视技术股份有限公司副总裁王卫东30日接受《环球时报》记者采访时表示，一直以来，中国的民航安检设备都在美国市场遭到不平等待遇。

同方威视是上市公司清华同方的子公司，主要提供安检产品和安全检查解决方案，民用航空领域的安检是该公司主要业务之一。国际行业研究机构IHS去年底发布的报告显示，2016年同方威视在爆炸物、武器和违禁品（EWC）探测设备全球市场中以13.6%的份额位居第三，包括荷兰、土耳其、印度等国机场，以及里约奥运会、索契冬奥会等大型活动均采用该公司的安检设备。

但作为一家拥有独立知识产权、技术处于行业一流的公司，同方威视却始终难以打开美国的民航安检市场，仅能为一些酒店、超市提供安检设备。王卫东告诉《环球时报》记者，与进入欧盟和中国市场一样，民航安检设备供应商如果希望进入美国市场，需要先取得相关机构——美国运输安全管理局（TSA）的认证。“如果某厂家的产品没有获得TSA认证，那么美国民航安检设备买家是不可能采购此厂家的产品的”。王卫东表示，据他了解，近10年来，包括同方威视在内的中国企业一直努力向TSA申请参加测试，但TSA始终没有接受申请，也没有明确的正式的理由。

与对其他中国高科技企业进行严格审查的“借口”一样，TSA也经常以“国家安全”为由阻碍中国进入美国市场。“民航部门的安检属于大众安全，与敏感的国防安全领域是不同的，但美国却将二者混为一谈，都引申为国家安全”，王卫东认为，这种以“国家安全”为名对中国企业严加防范是不合理，也是不公平的。王卫东对《环球时报》记者表示，事实证明美国的民航安检市场是不对中国企业开放的，这似乎不是一种技术门槛，而是一种“政治门槛”。

“相较于美国的封闭，中国的民航安检领域一直是开放、透明、公平的，中国机场中的安检设备不仅有来自中国造的，也有来自于美国造的，欧洲造的。”王卫东提到。

《环球时报》记者30日在中国民航科学技术研究院下属的中国民用航空安保信息网上查询到，美国Rapiscan公司、德国史密斯公司、意大利启亚（CEIA）公司等多家外国知名安检设备供应商的金属探测门、手持金属探测器等民航安检设备，都通过了中国民用航空局（CAAC）的认证，部分设备也获得中国机场的采购订单。

王卫东补充道，中国的产品在欧盟市场没有遇到美国市场这样的问题，“在欧洲航空安检市场，产品的认证和采购招标都是按照公平明确的规则来，全球各地厂家的中标靠的是优秀的产品技术水平、高质量和公司的综合服务能力。”“相比美国航空安检市场，欧盟与中国一样，是开放的、透明的、公平的，这非常有助于航空安检市场的技术进步和健康发展，长期看也是对全球航空反恐的基本保障”。

王卫东表示，“我们呼吁并期待美国能早日开放市场，公平透明地对待中国企业。”

责任编辑：张建利