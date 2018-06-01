俄北方舰队司令：俄军常年在北冰洋底部署潜艇

原标题：俄北方舰队司令说俄常年在北冰洋底部署潜艇
新华社符拉迪沃斯托克6月1日电（记者吴刚）俄罗斯北方舰队司令叶夫梅诺夫1日说，俄军常年在北冰洋海底部署潜艇。
俄罗斯国防部机关报《红星报》当天援引叶夫梅诺夫的话报道说，俄北方舰队潜艇常年在北冰洋海底活动，在冰下航行和在北极地区使用潜艇方面具有丰富经验。
叶夫梅诺夫说，俄军在北极地区主要任务是保持地区稳定，保证俄在北极地区相关政治和经济活动安全进行。北方舰队活动完全透明，符合国际海洋法和《联合国宪章》规定。北方舰队将继续在北冰洋海底、海上及空中进行战斗巡逻，保证北极航线正常运行。
俄罗斯近年来不断强化在北极的军事力量。2014年12月，俄罗斯在北方舰队基础上组建北极战略司令部，负责管辖俄在北极地区部署的所有部队。北方舰队被认为是俄军实力最强大的海军舰队。俄罗斯还计划全部恢复苏联在北极地区遗留的13个航空基地。
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