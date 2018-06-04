中国海军舰艇编队首次访问加纳

原标题：中国海军第二十八批护航编队访问加纳

新华社阿克拉6月4日电（记者赵姝婷 朱林林） 由导弹护卫舰盐城舰、潍坊舰和综合补给舰太湖舰组成的中国海军第二十八批护航编队4日抵达加纳特马港，开始对加纳进行为期4天的友好访问，这是中国海军舰艇编队首次访问加纳。

当地时间上午9时许，编队舰艇依次靠泊特马港，加方为编队到访举行了隆重的欢迎仪式。中国驻加纳大使王世廷、加参谋总长奥贝德·阿夸、外交部副部长查尔斯·奥维雷多等军政官员及中国驻加使馆、在加华侨华人代表等300余人在码头迎接并登舰参观。

访问期间，编队指挥员将拜会加军政高层官员，参观加纳科菲·安南国际维和培训中心、武装指挥学院，并赴特马小学参加慈善捐款。中加两国海军官兵还将互相参观舰艇，开展拔河、篮球友谊赛等交流活动。

特马位于加纳南部沿海，濒临几内亚湾北侧，与首都阿克拉相距约26公里。中加1960年建交以来，双边关系发展顺利，两国两军高层交往密切，在代表团互访、人员培训等方面开展了富有成效的交流合作。

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