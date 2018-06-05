原标题：中企将开发伊拉克3处油气田

新华社巴格达6月4日电（记者张淼 程帅朋）伊拉克石油部4日与两家中国企业草签合同，将勘探开发伊3处油气田。

据介绍，中国企业洲际油气将开发伊拉克两处油气田，联合能源将开发一处油气田。两家中企与伊方草签的合同将递交伊拉克部长理事会，待获得同意后可签署最终合同。

今年4月，洲际油气、联合能源和阿联酋新月石油公司成功中标伊拉克南部和东部6处油气田的勘探和开发权。

伊拉克石油部长贾巴尔·卢埃比4日表示，未来上述6处油气田的平均产量预计将达每天50万桶。为进一步增加伊拉克的原油产量，伊拉克石油部将于近期再次招标5处油气田的开发权。

伊拉克是欧佩克第二大产油国，仅次于沙特阿拉伯。伊拉克政府90%以上的收入来自石油产业。伊拉克政府打算把现有每天435万桶原油的生产能力提高至超过500万桶。

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