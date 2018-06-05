中国公民旅游大巴加拿大发生交通事故 致1死34伤

原标题：加拿大发生交通事故中国公民1死34伤

新华社渥太华6月5日电（记者李保东）一辆载有35名中国公民的旅游大巴车4日下午在加拿大安大略省普雷斯科特地区的高速公路上发生交通事故。经中国驻加拿大使馆确认，目前事故已造成1名中国公民死亡，其余34名受伤中国人已送医救治。

事发时，车上共有37人，除1名司机和1名导游是美国人外，其余34名游客和1名领队均为中国公民。车祸发生后，37人分别被送往事发地附近5家医院救治。截至当地时间5日凌晨2点，警方确认，车上中国公民1人死亡，1人生命垂危，另有3人伤势较重。

据了解，出事旅行团来自北京一家旅行社，负责地接的是一家美国旅游公司，游客主要来自上海、江苏和浙江等地。

多名伤者在医院接受新华社记者采访时称，可能因司机打瞌睡致使汽车失控，撞上路边隔离石墙，大巴车头受损严重并已变形。车上游客有的被飞石砸伤、有的被碎玻璃划伤，还有不少人骨折，死者和重伤者都是坐在车右侧的。

接到通报后，中国驻加拿大使馆立即启动应急机制，分别与负责事故调查的相关单位取得联系，了解事故详情，并要求警方尽快调查事故原因，确认有关医院妥善救治伤员；要求涉事旅行社切实承担责任，妥善处理受伤中国游客医疗及赔偿等后续事宜。同时使馆派员赶赴医院看望伤员。

中国驻加拿大使馆发言人杨云东表示，使馆将继续密切跟踪事故调查和处理进展，与有关方面保持密切沟通，积极为我公民提供领事保护与协助。

责任编辑：张岩