美媒提醒在美华人谨防诈骗电话:已有人被骗数百万

原标题：美媒提醒称在美华人谨防诈骗电话：已有人被骗数百万美元

参考消息网6月6日报道 美媒称，美国和中国官员一直在警告美国的手机用户警惕一种最新的电话诈骗方式。

据美国《华尔街日报》网站6月4日报道，虽然大多数不讲汉语的手机用户都挂掉了这些自动拨打的电话，但警方说，一些在美华人已经被诈骗电话骗走了数百万美元，这些电话往往自称是来自中国大使馆或领事馆的。

报道称，中国使馆官员、联邦贸易委员会、纽约和旧金山的警察部门已经发布公告，警告人们不要相信这些垃圾电话并立刻挂掉，一旦发生转账的话立即联系警方。

据警方称，一些电话谎称是来自中国大使馆或领事馆的，并说接到电话的人有文件或包裹被扣留。据纽约警察局统计，仅纽约一地，自12月以来就有21名中国移民支付了至少250万美元。

报道称，跟许多电话诈骗一样，打电话的人利用看似像本地号码打来的电话，试图诱骗受害人回答问题。他们打来的电话均显示为本地区号，譬如纽约的电话区号917或者洛杉矶的区号213。据一位机构发言人说，2018年前5个月美国人就此类电话向联邦通信委员会提出了数以百计的投诉，数量是2017年同期的两倍。

报道称，2017年8月，中国驻纽约总领馆发布了关于电话诈骗的警告，这些诈骗电话试图获取受害者的个人资料和银行信息。近几个月来，驻洛杉矶和旧金山的领馆也发出了类似的警告，驻华盛顿特区的中国大使馆亦是如此。

联邦贸易委员会和联邦通信委员会的官员要求用户提出控诉，这样他们就可以追踪垃圾电话，并采取执法行动。

责任编辑：张迪