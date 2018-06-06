外媒:印度加速构筑与中俄关系 避成美遏华桥头堡

原标题：境外媒体：印度加速构筑与中俄关系 避成美遏华“桥头堡”

参考消息网6月6日报道 境外媒体称，印度正加速与中国和俄罗斯构筑紧密关系，并巩固与法国和伊朗的沟通管道。在美国特朗普政府搅乱国际秩序的背景下，印度总理莫迪的全方位外交已初见轮廓。莫迪把当下国际秩序的混乱局面视为印度在国际社会建立与经济规模相符的“大国”地位的良机，加紧展开攻势。

据《日本经济新闻》网站6月5日报道，2018年，莫迪的外交攻势伸向被特朗普政府震动的国家。自年初以来，莫迪2月相继与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡、巴勒斯坦自治政府主席马哈茂德·阿巴斯以及伊朗总统哈桑·鲁哈尼举行会谈。3月与法国总统马克龙在新德里举行会谈。4月下旬，莫迪应中国国家领导人邀请访华。

美国华盛顿中美研究所的高级研究员古普塔（音译）认为，“武汉会谈将作为中印关系的转折点载入史册”。

报道称，5月21日，莫迪应俄罗斯总统普京邀请，与俄方在黑海沿岸的度假胜地索契举行非正式会谈。从苏联时代开始印度就与俄罗斯关系深厚。在美国4月对俄罗斯实施追加制裁的背景下，印俄两国首脑促膝交谈，商讨了如何应对美国的制裁。

报道还称，此外，莫迪还与普京确认了共同推进连接伊朗、中亚、俄罗斯和欧洲的“国际南北运输走廊”（INSTC）构想，该构想由印度提出。莫迪表示，“（会谈）取得了很多成果”。莫迪2018年内预定至少与中国领导人会面4次，与俄罗斯总统普京会面5次。

报道指出，按购买力平价计算，印度的经济规模超过日本成为全球第三大经济体，并持续保持7%的高增长率。印度拥有超过13亿人口，2022年将超过中国成为全球第一人口大国。

报道还指出，从上述数字来看印度的确是大国，但其直到最近依然无法摘掉接受援助的“贫困大国”帽子。尽管如此，印度国内要求确立与国力相符国际地位的舆论声逐年增强。

报道认为，莫迪与中俄首脑确认将推进构建“多极世界”。在冷战时期以不结盟运动成员国盟主自居的印度正试图通过新的全方位外交发挥影响力。

另据香港《南华早报》网站6月5日报道，观察人士说，由于华盛顿方面的所谓“印太战略”将提升印度在该地区的作用，新德里方面正努力避免陷入中美之间日益激烈的对抗之中。

报道称，这可能解释了为什么印度总理纳伦德拉·莫迪周末在新加坡举行的地区安全峰会“香格里拉对话”上演讲时似乎尽量避免提及“四边战略对话”——这是由美国主导的还包括澳大利亚、日本和印度的四方区域大国组织。

报道还称，莫迪的讲话在北京受到了欢迎，中国外交部发言人华春莹6月4日说：“中方愿同印方一道，以两国领导人重要共识为指引，维护好来之不易的中印关系积极发展势头，不断增进政治互信，推进互利合作，妥善管控分歧，维护好边境地区和平与安宁，推动中印关系不断健康稳定向前发展。”

报道称，在对来自50个国家的国防部长和其他官员发表讲话时，莫迪也阐述了他对所谓“印度洋-太平洋地区”的看法。

“印度并不把印度洋-太平洋地区看做一种战略，或者是有限成员的俱乐部，“莫迪在6月2日的主旨演讲中说。

“它不是一个谋求主导地位的集团。我们也决不会认为它针对任何国家。像这样的地理定义是不会的，”他说。

莫迪表示，印度与中国的关系有“许多层面”。“当印度和中国在信任和互信基础上携手合作，并照顾到彼此的利益，亚洲和世界就将拥有更美好的未来。”

报道称，外交观察人士说，尽管华盛顿视印度为该地区的“主要桥头堡”，可以对抗中国的崛起，但新德里方面可能有其他打算。

“与美国的盟友日本不同，印度不希望分担印度洋-太平洋战略的成本……而希望利用这个机会提高自己在国际事务中的地位，”上海社会科学院国际问题研究所研究员胡志勇说。

“同时，由于莫迪本周末将出席在青岛举行的上海合作组织峰会，他不想采取任何会令北京失望的举动，”他说。

他说，新德里决定将澳大利亚排除在印度洋一年一度的“马拉巴”海上演习之外或许就是一个证据。

报道称，尽管近年来印度与美国的关系有所改善，但莫迪仍然认为，与中国的牢固稳定关系符合印度的最佳利益。（编译/王笛青）

资料图片：印度总理莫迪。新华社发

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