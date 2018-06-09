中国驻菲大使:矛盾分歧只是中菲微不足道的小插曲

原标题：中国驻菲大使：中菲情繁花似锦 齐共进再谱新篇

中新社马尼拉6月9日电 （记者 关向东）6月9日是中菲建交43周年纪念日。当日，中国驻菲律宾大使赵鉴华在中国外交部亚洲司社交媒体账户“亚洲雄风”上发表署名文章《中菲情繁花似锦 齐共进再谱新篇》。文章写道：

纵观中菲绵亘千年的友好交往史，我们深深地感到，矛盾和分歧只是微不足道的小插曲，深情厚谊、合作共赢才是铿锵有力的主旋律。2016年杜特尔特总统执政后，中菲关系实现历史性转圜。2017年两国关系保持全面发展的良好势头。有理由相信，2018年的中菲关系将继续高歌猛进，提质升级。

两国政治安全、经贸投资、人文交流三大支柱日渐鼎立，支撑起坚实稳固的中菲关系发展新格局。

中菲的战略互信不断深化。习近平主席同杜特尔特总统已先后在双多边场合举行五次会晤，李克强总理去年11月成功访菲。两国领导人的战略性顶层设计，为中菲关系行稳致远勾画出宏伟蓝图。两年来，中菲陆续恢复外交、防务、经贸、农渔业、科技、能源等一系列双边对话合作机制，建立南海问题双边磋商及海警合作联委会机制，在地区合作平台和国际多边场合保持良好沟通协作。翘首展望，中菲有意愿深化互信，有智慧妥处分歧，有能力维护共同利益。

中菲的合作潜能不断释放。2017年，中菲双边贸易额首次突破500亿美元大关，中国跃居菲律宾第一大贸易伙伴、第一大进口来源地和第四大出口市场，进口菲热带水果突破百万吨。同期，中国对菲新增投资5384万美元，同比增长67%。中方坚定支持菲律宾政府推进“大建特建”（Build，Build，Build）和“增进就业”（Jobs，Jobs，Jobs）战略，愿为菲基础设施发展提供力所能及的帮助。中菲合作始终着眼增进两国人民福祉，惠及广大民生。2016年以来，中国对菲无偿援助12.7亿人民币，优惠贷款100亿美元。中国援建的两座戒毒康复中心项目已破土动工，马尼拉帕西格河桥梁项目很快将启动建设，中方还积极为菲应对气候变化提供物资援助。中国欢迎菲加入“一带一路”国际合作倡议，愿同菲共同发展，共享繁荣。

中菲人文交流蓬勃发展。2017年，中国已跃居菲律宾第二大游客来源国，中国来菲游客近百万人次，在2016年基础上翻番增长。今年，有信心实现中国来菲游客人数达到150万人次。两国地方友城、科技、教育、文化、艺术、媒体、智库、青年等领域的交流合作日益热络，源远流长的中菲友谊正焕发出新的时代光芒。

连日来，中菲友好纪念活动不断。8日，由菲华商联总会以及其他菲华各团体共同举办的菲律宾独立120周年暨第17届菲中友谊日庆祝活动在马尼拉举行。

赵鉴华致辞表示，中国愿与菲律宾携手共进，共同发展，造福两国人民，推动本地区实现持久的和平繁荣。

菲律宾总统发言人哈里·洛克在活动上宣读了杜特尔特总统的贺信。杜特尔特在信中写道，菲律宾华人对于国家的发展做出了很大贡献。他对当前中菲友好关系的发展表示欢迎，希望进一步加强同中国的友好往来，帮助菲律宾国家经济社会发展，创造更多的就业。

菲华商联总会理事长黄年荣表示，菲律宾本地华人应该成为中国和菲律宾之间的纽带，促进双方关系的良好发展，造福两国人民。

责任编辑：张建利