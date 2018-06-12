王毅:希望特金会为实现半岛无核化迈出实质性步伐

#关注金特会#[王毅：希望朝美领导人会晤为实现半岛无核化迈出实质性步伐]12日中午，国务委员兼外交部长王毅表示，全世界高度关注正在新加坡举行的朝美领导人会晤。王毅说，两国相互对立甚至敌对半个多世纪，今天，两国的最高领导人能够坐在一起，进行平等对话，这本身就具有重大和积极的意义，就是在创造新的历史。中方对此当然欢迎和支持，因为这是中方一直期待和努力的目标。我们希望朝美领导人排除干扰，建立互信，克服困难，就推进和实现半岛无核化、推进并建立半岛和平机制达成基本共识，迈出实质性步伐。王毅希望有关各方都能为此做出努力，强调中方也将继续发挥建设性作用。（记者 蒋涛）
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