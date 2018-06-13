特朗普又找麻烦 限制中国留学生或削弱美科研能力

原标题：军情锐评：搬起石头砸自己脚？特朗普限制中国留学生或削弱美科研能力

参考消息网6月12日报道 随着美国对中国的“战略竞争”行为不断加剧，除在经贸和安全方面推出诸多针对中国的措施外，近期又传出准备在教育科研领域“找麻烦”。据美联社近期报道称，为针对所谓中国“侵害”美国知识产权的行为，特朗普政府计划缩短向在美学习机器人、航空和高技术学科的留学生的签证期限，可能在未来只向该群体发放1年期留学签证。美政府认为，由于上述领域均属于中国规划的“中国制造”发展战略的优先领域，因此这一限制措施可以有效“保护”美国的知识产权。此外，美国务院还指出，未来中国公民在美高科技企业出任研究或管理人员也可能受到更严格的限制。

美媒称，此次收紧对中国学习科技专业的留学生的签证限制“早有预兆”，在去年12月特朗普政府发布的《国家安全战略》中即提出，为减少“经济盗窃”，可能限制学习科技、工程甚至数学专业的外国留学生的签证发放。美国《防务新闻》网站评论称，《国家安全战略》中提出的上述观点显示，美国限制外国留学生的行为，并非是特朗普针对近期贸易纠纷的“一时兴起”，而是一个“蓄谋已久”的考虑。这体现了美国对自身科研成果和先进技术流失的长期担忧。

不过，该消息一经发布，即在美国科技界和学界受到广泛的争议和反对。有美国媒体评论认为，限制外国留学生签证或无法保持美国的技术安全，反而会在很多方面损害美国的科研创新能力。美国兰德公司在2017年12月发布的一个研究报告即认为，在美国的科技研究领域中，有很多专家学者都是出生在外国的第一代移民，以及拥有美国永久居留权限的外国公民。在美国政府所特别“关心”的机器人和人工智能领域，外国背景的研究人员和学者占比尤其高。报告认为，在这种情况下，只有鼓励而非限制外国公民赴美学习并从事高科技研究工作，才能保护和保持美国在高新科技领域的技术优势。简而言之，美国科技界面临的现状是，由于对外国背景的技术专家已经产生“路径依赖”，美国只有“顺水推舟”而非将他们“拒之门外”，才是维系自身优势的良策。

资料图片：2015年5月20日，几名来自中国的学生现身哥伦比亚大学毕业典礼。

那么，美国为何会产生对外国背景技术人员的路径依赖？转而立足美国本土培养科技人才又是否可行呢？如果想要回应上述问题，就不得不谈及美国科研界目前面临的深层次困境。虽然美国政府和企业对于科技研究，尤其是前沿和基础科技研究的资源投入一直不遗余力，但对于具有较高文化素质的美国本土公民来说，科技界的吸引力却不那么强。从行业的资质和收益的角度来看，从事科研工作对于人才的学历素质和精力投入都要求很高，也存在不低的行业风险和淘汰率，但行业收益却不能和资质学历要求类似的金融、法律和医疗等行业相比。

同时，由于美国的基础教育体系难以培养出能够与美国科技产业相匹配的大量科技人才，也需要吸收大量外国留学生和研究人员来填补美国相关产业的“空白”。事实上，美国军工产业早已陷入类似困境。由于军工产业的薪酬水平不高，又基于“国家安全”原因不能吸收外国留学生和科技人才进入军工项目，导致美国军工产业已经初陷人才不足的困境。如果美国政府一意推行对外国人才的限制政策，恐怕最终受损的是美国科技产业自身。

美国研发的火星机器人。

同时，美国政府为限制外国留学生的行为提出的主要理由——防止技术和知识产权泄露，也在一定程度上属于“伪命题”。针对军工和高新科技产业，美国早已形成一套“外松内紧”的保密制度。虽然其一般科研资源的公开程度较高，但在那些真正涉及美国国家安全和重要国家利益的技术方面，美国政府从未放松过管制。而针对美国近期颇为“担忧”的人工智能等新技术领域，美国科技界人士亦表示可以通过对授课内容的筛选来控制技术的泄露流失。

而对于那些希望在美国获得更好的教育科研机会，或期望与美国进行高新技术产业合作的人才和企业来说，美国对高新技术日益采取“闭关锁国”态度的倾向，也无疑在损害美国在外国人才与企业心中的信誉形象。美国科技产业数十年来的持续高速发展，与其在吸引外来人才方面长期抱有的开放态度有很大的相关性。而美国此前为科技人才提供的技术发达，资源相对优渥且对外来人才相对包容开放的环境，也是大量外国技术人才愿意来到美国学习工作的重要条件。如果美国坚持限制外国技术人才赴美学习与工作，固然可以暂时减少美国技术“外流”的可能性，却会造成不可逆的吸引力下降和人才流失，进而削弱美国的科研潜力。为“保密”和“保护知识产权”等具体目标，影响到美国科研能力的可持续发展，无疑是一个“搬起石头砸自己脚”的得不偿失之举。（文/马骐騑）

美国总统特朗普。

责任编辑：张玉