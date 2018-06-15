美一大学将接受中国高考成绩 已开中英双语招生网

原标题：美国一大学将接受中国高考成绩 美媒：中国学子多了一条路

参考消息网6月15日报道 美国《纽约时报》网站6月13日刊登题为《对熬过了9小时中国高考的学子来说，一扇通往美国的门打开了》的报道称，每年6月，中国数以百万计的高中毕业生都会坐下来参加大学入学考试，其中有人可能进不了顶尖高校甚至根本考不上大学。如果他们的成绩令人失望，重新找到一条通往大学的路可能需要花费一年以上的时间。

现在他们也许会有更快的办法。

报道称，新罕布什尔大学宣布将接受中国高考成绩，由此成为美国首个采用高考成绩来评估中国申请者的一流州立大学。

美国联邦政府的数据显示，目前美国有37.7万名中国留学生，占国际学生的三分之一以上。这些学生通常交全额学费，因此是美国大学的重要收入来源，它们一直在加大力度招收中国留学生。

新罕布什尔大学发言人埃丽卡·曼茨表示，接受中国高考成绩是为了吸引“优秀的中国高中毕业生”。中国高考成绩在6月底公布，那时美国的常规招生程序早已结束。

报道称，该大学去年秋季有781名国际学生，其中约一半来自中国。它已开通中英双语招生网站。在为中国高考学生设立这个项目之前，参加高考的申请者不得不等到秋季的下一轮申请。新项目可让他们早一个学期入学。

报道称，中国高考一般持续两天，能被中国顶尖大学录取的学生不到1%。

报道指出，约有3%的中国学生花钱上“国际班”来绕过高考，为参加境外标准化考试做准备。但参加高考的学生除了紧张备考之外基本没有时间去做别的事情。

匹兹堡厚仁教育集团的首席发展官陈航表示，一心一意备考让中国学生错过境外的受教育机会。高考在多数美国大学申请截止后的几个月进行，很少有中国学生在备考的同时申请国外留学。

“从学生角度来看，它打开了一扇门，”陈航在接受电话采访时说。

报道称，跟其他州的学生一样，通过高考项目入读新罕布什尔大学的学生须每年支付逾4.5万美元学费和住宿费。

报道称，除了新罕布什尔大学以外还有几十所欧洲、澳大利亚和加拿大高校以及一批美国私立教育机构使用中国高考录取分数线挑选学生。这些大学审核学生的高考成绩并评估他们的英语能力，然后决定是否让他们进入申请程序的下一步。

大学发言人曼茨表示，尽管录取标准尚未最终确定，但录取到新罕布什尔大学的学生在通过了高考成绩审核后很可能还必须参加相当于中国高考的SAT和ACT。但被录取的学生毕竟可以早一点报到。

报道称，在这个项目的网站上，新罕布什尔大学校长保罗·菲茨杰拉德表示，高考的“优点”是能评估“学生是否掌握一定的知识量以及他们勤奋努力、持之以恒的能力”。

菲茨杰拉德指出，作为大多数四年制高校招生依据的SAT也并不能完美地预报大学学业成就。（编译/何金娥）

资料图： 6月9日，在南京金陵中学考点门前，考生在考试结束后与送考老师（中）合影。新华社记者 孙参 摄

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