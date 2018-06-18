日企图“反证”中方大陆架主张 加强探测应对中国

原标题：日媒：日本企图“反证”中方大陆架主张 加强东海探测应对中国

参考消息网6月18日报道 日媒称，针对中国“单方面”在东海延长大陆架的主张，为了搜集可成为反证材料的海底地形数据，日本海上保安厅在两艘大型测量船上安装浅海用高性能测深仪，自2018财年正式启动运用。海上保安厅还将引入安装同款测深仪的无人观测艇。如果其他国家延长大陆架的主张得到国际认可，日本将失去海底资源管辖权。为此，海上保安厅加快在水深较浅的冲绳海槽周边海域搜集精密数据。

据日本《产经新闻》6月17日报道，日本认为没有延长大陆架的余地。而中国主张延伸大陆架，直到冲绳近海的“冲绳海槽”才中断。

报道称，中国向大陆架界限委员会提交了海底地形数据等，由于日本的反对，委员会停止审查。不过，日本方面担心，“中国可能要求重启审查等，采取下一步行动”（日本政府有关人士语）。海上保安厅搜集数据是为在发生不测事态之际进行迅速应对而做的准备工作。

海上保安厅大型测量船“昭洋”号和“拓洋”号启动运转的是专门在水深小于或等于250米的浅海测量海底地形数据的多波束测量仪。在海面进行长时间观测的两艘测量船一直以来仅安装了在水深约1000至10000米处发挥作用的深海用测深仪。为搜集更精确的数据，对中国的主张进行反驳，海上保安厅决定引入浅海用高性能测深仪。现在正处于建造阶段、将于2019和2020财年服役的两艘大型测量船也将安装浅海用测深仪。

报道称，中国提出“建设海洋强国”的口号，主张本国的大陆架范围延伸至冲绳海槽周边。冲绳海槽位于日本一侧，距离东海日中中间线约150海里。中方目的在于扩大自然资源开发范围。

冲绳海槽最深处水深约2300米，但周围骤然变浅。海上保安厅在位于中间线和冲绳海槽之间的水深不足200米的海域有效利用浅海用测深仪。

报道称，面对中国提出的延长大陆架的主张，日本海上保安厅引进新的测量设备进行对抗。海上保安厅不想在海底地形数据精确度上输给中方。不过，中国方面也出现了新动向，试图用从本国陆地流入海洋的堆积物作为证明自己主张的补充材料。

中国和韩国2012年向大陆架界限委员会提交延长大陆架的申请，主张本国的大陆架范围延长至冲绳海槽东侧的日本领海附近，大幅超过了作为专属经济区（EEZ）分界线的中间线。根据《联合国海洋法公约》设立的大陆架界限委员会如果提出建议，则意味着大陆架的延长得到国际承认。

日本政府表示反对，称“属于延长大陆架的前一阶段的日本与中韩的海洋分界线尚未划定”。委员会不会审理中韩提交的申请。但为了应对中韩的主张，日本政府认为有必要搜集和整理科学调查数据。

报道称，中国一直以来提出的延长大陆架的根据是，从大陆延伸而来的地壳因岩浆等在冲绳海槽附近中断。中国为把“本国的泥沙流动至冲绳海槽周边”作为新的根据，或将加快调查。

资料图：冲绳海域

责任编辑：桂强