英国阻止中资收购英防务公司 英媒称或激怒北京

原标题：英媒：英国对中资收购英防务公司亮红灯

参考消息网6月21日报道 英媒称，英国内阁大臣们阻止中国人收购了一家英国防务公司，此举有可能激怒北京方面。

据英国《太阳报》网站6月19日报道，英国商务大臣格雷格·克拉克本周加紧阻止对北方航空航天公司的收购，官员们18日晚证实，他这一基于“国家安全理由”的行动是在英国国防大臣加文·威廉姆森的紧急建议下进行的。

报道称，这家英国公司为英国皇家空军和美国空军飞机生产系统和机翼部件——其中包括“台风”战斗机和C-17运输机，以及一系列无人机。准备收购该公司的是中国陕西炼石有色资源股份有限公司的一家叫加德纳航空公司的子公司，一份关于收购安全后果的全面报告将由一个监督机构起草。

一位英国商务部发言人18日晚说：“商务大臣基于‘国家安全理由’发布了一份公共利益干预通告，这要求竞争与市场管理局就加德纳航空公司收购北方航空航天公司一事进行调查并出具报告。”

他表示：“以前我们也曾多次执行过这种法定程序，以确保一项收购计划的国家安全影响得到全面的评估和说明。”

责任编辑：张迪