外媒：金正恩访华大赞中朝“像一家人”

原标题：境外媒体：金正恩访华大赞中朝“像一家人”

参考消息网6月22日报道 境外媒体称，在结束对中国的第三次访问之际，朝鲜最高领导人金正恩6月20日承诺深化平壤与北京的关系，他把两国关系比作一家人之间的关系。

据香港《南华早报》网站6月20日报道，在这位朝鲜最高领导人此次访华一周前，他与美国总统唐纳德·特朗普举行了一场历史性峰会。峰会期间，朝鲜同意着手实现无核化。

报道称，金正恩三个月内第三次访华是一个迹象，表明中国和朝鲜仍然相处融洽，以及尽管中国未参与金正恩与特朗普的峰会，但中国仍然具有影响力。

报道注意到，在这次对中国的最新访问期间，金正恩在他的最高经济官员、朝鲜内阁总理朴凤柱陪同下参观了中国农业科学院。分析人士说，这是一个清晰迹象，表明朝鲜加强与北京经济交往的雄心。

朝中社报道称，这是79岁的朴凤柱首次访华。

前韩国驻俄罗斯大使魏圣洛说，朴凤柱此次访华证明朝鲜正在积聚经济发展的动力。

魏圣洛说：“看上去经济是朝鲜关心的主要领域之一。”他补充说，平壤似乎正集中精力与中国合作，以终结联合国制裁。

报道称，首尔峨山政策研究院一名研究员说，金正恩清楚，他需要首先解除制裁，才能开始吸引外国投资。

韩国统一部发言人白泰铉说，朴凤柱在北京现身一事表明，平壤已经扩大了其谈判团队。

报道表示，除了参观中国农业科学院，朴凤柱还参观了一个轨道交通指挥中心。

首尔峨山政策研究院访问学者车斗铉（音）说，朝鲜这些官员参加会谈一事表明，在与美国就无核化议题举行下一轮会谈之前，朝鲜试图与中国协调战略。

报道称，上周，在新加坡，上述3名朝鲜官员和金正恩一同参加了与特朗普以及美国国务卿迈克·蓬佩奥、白宫办公厅主任约翰·凯利和总统国家安全事务助理约翰·博尔顿的会谈。

车斗铉说：“美国不乐意看到，在美朝筹备下轮谈判之前，这些朝鲜官员与中方会面。”车斗铉补充说，非常明显，金正恩正在为即将举行的朝美会谈准备应对之策。

另据德国《新德意志报》网站6月20日报道，自3月以来，朝鲜最高领导人第三次前往中国。金正恩到访中国首都是一个强有力的信息。目前，加强中朝关系对双方都有利，因为金正恩和美国总统特朗普上周在新加坡会晤后局势重新洗牌。现在各方都在努力使自己赢得尽可能有利的地位。

当特朗普回国后接受电视采访并宣布从现在开始定期与金正恩通电话时，北京的战略家们听得特别仔细。特朗普说：“我可以给他打电话。我把我的号码给他了。”

报道称，虽然在中国看来美国与朝鲜接近是值得期待的，因为那减少了在本地区爆发战争的危险，但中国不想把金正恩推到特朗普一边。

报道还称，不过中国不用担心被遗忘。金正恩前往新加坡，中国提供了现代化的大型飞机。此外，中国对朝鲜供应商品占该国进口总量的80%。

报道认为，金正恩也从这次会晤中受益。他能够向特朗普表明他还有其他盟友。在强大的中国的支持下，金正恩在即将与美国代表进行的谈判中可以加强自己的谈判地位。

此外据英国《金融时报》网站6月19日报道，朝鲜最高领导人金正恩对中国展开今年第三次访问，寻求放松制裁，这是他6月与美国总统特朗普举行历史性峰会后一系列外交活动的最新动作。

报道称，此次出访被视为金正恩向中国领导人当面介绍6月12日新加坡峰会情况的机会。“特金会”上提出的朝鲜无核化以换取美国和韩国减少联合军事演习的方案，符合中俄最先提出的旨在缓和朝鲜半岛紧张局势的蓝图。

五角大楼18日表示，它已暂停对原定8月进行的“乙支自由卫士”美韩大型联合军演进行规划。五角大楼发言人达纳·怀特称，美国尚未就后续与韩国军队进行的军演做出任何决定。朝鲜长期认为这些演习是挑衅。

责任编辑：张玉