美媒:报告显示今年中国对美投资18亿美元 下降92%

原标题：美媒：报告显示今年中国对美国投资大幅下降

参考消息网6月22日报道 美媒称，多年来，中国企业向美国注入越来越多的资金，加深了两国之间的联系。但今年1月到5月，中国的投资总额只有18亿美元（1美元约合人民币6.4元——本网注）。据跟踪中国对外投资的荣鼎咨询公司发布的一份报告，这一数字同比下降92%，是七年来的最低点。

据美国有线电视新闻网网站6月20日报道，这一骤跌时值华盛顿和北京之间围绕贸易问题展开的较量愈演愈烈之际，而且美国监管机构加大了对中国收购的审查力度。

荣鼎咨询公司董事、报告作者之一蒂洛·哈内曼说：“特朗普政府对与中国经济关系采取的更具对抗性的态度让这些公司对它们在这里的处境产生了一些怀疑。”

报道称，特朗普总统已将打击他所谓的中国的“不公平”贸易做法作为今年的首要任务。他誓言要对至少500亿美元的中国商品加征关税，并表示如果中国不屈服于美国的要求，他可能对价值数千亿美元的商品征收更多关税。中国声称美国发动了贸易战，并表示它计划进行反击。

报道称，中国已经对美国的钢铁和铝产品加征关税进行报复。

与此同时，中国在美国投资的监管环境变得更加严苛。

报道称，外国在美投资委员会（CFIUS）是一个机构间小组委员会。它为应对国家安全风险审查一些可以让外国投资者控制美国企业的特定交易。

报道称，在特朗普的领导下，这个小组变得更加具有攻击性。专家表示，CFIUS已经研究了更多的交易，同时严格审查可能给予外国公司敏感技术或有关美国人个人数据的交易。

一些涉及中国投资者的重大交易在2018年上半年被一些企业取消，这些企业提到了CFIUS的问题。

据荣鼎咨询公司分析，据估计，CFIUS在2018年前5个月中已经令价值超过20亿美元的收购告吹。

报告说：“CFIUS和美国其他监管机构现在也是中国投资者的一个主要障碍。”

报道还称，哈内曼说，中国对境外投资的限制也是一个因素。

报道表示，2017年，中国政府表示将限制中国企业在房地产、酒店和娱乐等行业的海外投资。

荣鼎咨询公司称，中国公司在2018年前5个月抛售了大约96亿美元的美国资产。另有价值40亿美元的资产交易悬而未决。

报道认为，美国的进一步打击将使中国投资难以在未来几个月反弹。

特朗普政府说，它将宣布对中国在美投资的新限制。到目前为止，细节尚不清楚——但隐现的威胁足以令交易走低。

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责任编辑：张玉