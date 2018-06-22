美对华加征关税被指重伤南加州港口:工人饭碗不保

原标题：美媒称美对华加征关税“重伤”南加州港口：工人饭碗或不保

参考消息网6月22日报道 美媒称，贸易专家预测，不断升级的贸易战可能很快将打击到南加州的仓库工人和卡车司机，同时使消费者面临涨价。

据美国《洛杉矶时报》网站6月20日报道，几个月以来，当特朗普政府加大贸易威胁、宣布对盟友和对手征收关税时，在位于美国圣佩德罗湾的最大综合性港区内，业务一直正常运转，似乎浑然不觉。

智能手机、服装和玩具从中国源源不断地运来。陶瓷和饮料来自欧盟。水果来自墨西哥。

报道称，美国全部进口商品中有大约40%通过洛杉矶和长滩的港口进入美国，支撑着南加州的数十万个就业岗位。今年进港和出港的货物不断增加，来自中国的货物尤其是如此。

报道称，但在18日晚上，特朗普总统威胁再对价值2000亿美元的中国商品加征关税，这是他迄今为止采取的最大规模行动。此举立即招致世界第二大经济体的报复威胁。贸易专家预测，不断升级的贸易战可能很快将打击到南加州的仓库工人和卡车司机，同时使消费者面临涨价。

非营利的洛杉矶世贸中心的总裁张鸿泉说：“如果美国有一个地方会受到更多影响，那就是大洛杉矶地区。”

报道称，特朗普政府指责贸易失衡导致了美国工厂的空心化。许多经济学家持不同意见。圣路易斯联邦储备银行的一份简报认为，自20世纪70年代以来的工厂就业岗位流失，有85%是因为工厂效率日益下降，而不是美国的贸易赤字。事实表明，全球化是南加州港口和内陆大片仓库的福音。

比肯经济咨询公司的经济学家乔克·奥康奈尔说，2017年有价值1730亿美元的中国进口商品通过这些港口运进美国。最主要的商品类别包括电器、家具、玩具和服装。对中国的出口规模较小，有共计价值180亿美元的汽车零部件、棉花、废旧物资等。

奥康奈尔说，总的来看，中国在该港区进出的商品总量当中占到了大约50%的比例。

报道称，关税是对商品征税。例如，特朗普政府第一轮对500亿美元商品加征的惩罚性关税在7月6日开始实施后，边境上的中国商品的价格将上涨25%。

经济发展研究集团的贸易专家保罗·宾厄姆说，由此导致的价格上涨可能将迫使企业减少购买中国产品。他预言，这将导致贸易增长放缓，而与港口相关的工人的工时将减少。

报道称，在工会的有力保护下，码头工人将比大多数工人的日子好过。但是，许多卡车司机和仓库工人是独立承包者，或者是第三方临时工作介绍所的雇员，特别容易受到贸易减少的影响。

奥康奈尔说：“很快可能会出现裁员。”

张鸿泉说，他担心这些关税将使消费价格上涨，因为企业已经面临压力，要转嫁因全国卡车司机短缺而导致的运输成本上升。他说：“这将开启抑制总体经济的循环。”

美国全国零售商联合会副主席乔纳森·戈尔德说，零售商已经在花费时间和金钱来检查其供应链，看看是否应该从其他国家进货。但是，由于特朗普宣布对其他国家征收关税，还在与加拿大和墨西哥重新谈判北美自由贸易协定，所以增大了做出这些决定的难度。

戈尔德说：“你没有多少回旋的空间。不知道这届政府会走向何方，也不知道他们将采取何种方式，这让大家非常不安。”

报道称，戈尔德担心这些关税将扼杀由特朗普2017年签字后成为法律的个人和公司减税措施带来的所有好处。近日，特朗普的国家经济委员会前主任加里·科恩也表达了同样的忧虑。

对中国商品征税威胁到南加州港口。图为南加州长滩港口。（美国《洛杉矶时报》网站）

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责任编辑：张玉