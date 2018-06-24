美媒称中国人为海外购物直播疯狂:他们根本不睡觉

原标题：美媒称中国人为海外购物直播“疯狂”：他们根本不睡觉

参考消息网6月24日报道 美媒称，25岁的吴思米（音）是在美国布鲁克林普拉特学院学习时装设计的一名中国留学生。现在，她每周5次为初创于美国纽约的一家公司“ShopShops哪逛”做购物视频直播。

据美国《洛杉矶时报》网站6月14日报道，“ShopShops哪逛”被看作社交媒体时代的美国QVC公司（美国最大的电视购物公司），观众可以要求主播试戴珠宝，或把摄像头转到商店的另一个角落，而不仅仅是闲看。

报道称，吴思米在时装店里直播时，向地球另一边的中国观众发出了邀请，她称会给那些能正确说出其穿戴的复古式腰带的品牌的人打折。几秒钟之内，1600名在线观众中就有一人说出了答案——带有金色马衔扣的绿色小山羊皮皮带是20世纪70年代的古驰产品，售价为198美元，吴思米给答对的购物观众打了九五折，并将皮带放在一边准备邮寄。观众们丝毫未受到时差的影响，用大量表情包和礼物符号回应了吴思米的直播。

她说：“他们太疯狂了，他们根本不睡觉。”

报道称，对中国消费者来说，这种互动式购物服务非常自然，中国消费者习惯用创造性的方法来满足其购物需求。

报道称，中国的中产阶级多年来一直将视野瞄准海外来消费，这种需求扩大到所有产品，其中包括婴儿配方奶粉和奢侈手袋。到2015年，受中国游客和个人购物者对海外代购的青睐，这一所谓的灰色市场规模估计接近70亿美元。

报道称，“ShopShops哪逛”及其竞争对手抓住了中国对电子商务的热情，这使得中国有效地超越了传统实体店的时代。美国波士顿咨询公司说，2016年中国消费者的网上消费达到7500亿美元，超过美国和英国消费者的总和。这对经济学家来说是个好消息，长期以来他们一直敦促中国向美国式消费型经济进行再平衡，以促进其经济增长。

ShopShops直播主要来自纽约，迈阿密和洛杉矶的精品店。（美国《洛杉矶时报》网站）

责任编辑：张建利