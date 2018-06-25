原标题：中国梵净山等30处名胜竞逐列入世界遗产名录

联合国教科文组织24日在巴林麦纳麦召开会议，审议申请进入该组织《世界遗产名录》的30个遗产地，包括因纽特人狩猎场、第一次世界大战西线墓地、中国梵净山和古泉州（刺桐）史迹等名胜。

今年，包括中国梵净山在内的5处名胜申请进入自然遗产名录，包括中国古泉州（刺桐）史迹在内的22处名胜申请成为新的文化遗产。另有3处名胜申请成为“混合遗产”。位于比利时和法国边境的第一次世界大战西线墓地和纪念场所申请成为“新遗产”，引发关于如何看待近代冲突的争议。

会议期间，教科文组织世界遗产委员会代表还将确定是否将肯尼亚图尔卡纳湖国家公园、尼泊尔加德满都谷地和巴基斯坦拉合尔的堡垒和沙利马尔花园列入濒危世界遗产名录。由于保护状况得到改善，伯利兹的伯利兹堡礁可能从濒危世界遗产名录中移出。

入选世界遗产名录的名胜可能成为热门旅游目的地，为保护当地自然历史文化遗迹筹集资金。旅游业过度发展也可能破坏遗产地独特的人文自然景观。乌兹别克斯坦的夏克里萨布查历史中心是古宫殿遗址，2000年入选《世界遗产名录》，但近年因为大兴土木而遭到破坏。这次会议将讨论是否取消其世界遗产的资格。（袁原）

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