菲媒:菲空军证实中国军机再次在菲降落并短暂加油

原标题：菲媒：菲律宾空军证实中国军机再次在菲降落并“短暂加油”

参考消息网6月25日报道 菲媒称，据报道，菲律宾空军证实，一架中国飞机6月23日中午在达沃市机场着陆。

据《菲律宾明星报》网站6月23日报道，ANC电视台称，中国军机于当日中午12点18分抵达达沃市，进行“短暂加油”。

然而，报道说，不清楚23日降落的伊尔-76运输机跟本月初在达沃市看到的是不是同一架飞机。

报道称，本月早些时候，中国一架军用飞机抵达达沃市的照片在社交媒体上迅速传播。

伊尔-76运输机用于执行战术和战略空运任务，运送部队和撤离人员。

“我方视此为挑衅，但我方飞机继续执行任务。当时飞机在进行海上巡逻。”

另一位菲律宾军方官员称，这是中国战舰首次对在南海争议区域进行巡逻的菲律宾飞机发出此类警告。

这位同样要求匿名的军方官员对路透社说，当时飞机在中国控制的一个岛礁上空约1500米的高度飞行，这艘中国战舰通过无线电发出警告，要求飞机离开该区域。

英国广播公司网站4月24日报道称，中国外交部发言人洪磊当日指责菲律宾飞机近日多次非法闯入中国水域上空。

此外，菲律宾渔业局4月23日也曾经表示，中国海警船人员4月11日在黄岩岛附近海域登临2艘菲渔船，拿走捕捞工具和捕捞物，破坏捕鱼设备，并用枪支威胁菲渔民。

对此，洪磊也作出了否认，强调“菲方有关指责与事实不符”。洪磊还重申，黄岩岛是中国固有领土，中国公务船在黄岩岛海域依法进行值守并维护该海域正常秩序，并敦促菲方加强对本国渔民的管束和教育，杜绝在黄岩岛海域从事非法活动。

报道称，近日来，中菲在黄岩岛海域接连发生冲突。4月22日，菲律宾活动人士指责中国海警在有关海域对菲渔船使用高压水枪，损毁其中部分木船。

美国国务院发言人也随后表态称，“倘若情况属实，这将是一种挑衅行为，是寻求外交途径解决纠纷努力的退步”。

资料图片：菲律宾空军装备的美制OV-10巡逻机。（图片来源于网络）

责任编辑：张玉